Hogyan válasszunk diákszámla-csomagot?

A hónap második felében hirdetik ki az egyetemi ponthatárokat: ilyenkor dől el, hogy ki milyen szakon fog tanulni, melyik városba költözik, és az első számlanyitás is időszerűvé válik. Valamennyi bank kínálatában megtalálható valamilyen diákszámla-konstrukció: a pénzintézetek kedvezményekkel, ajándékokkal próbálnak minél több ügyfelet szerezni ebben az időszakban. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a választás során érdemes hosszú távon gondolkodni: lehet, hogy az egyik ajánlat belépési feltételei nagyon kedvezőnek tűnnek, azonban érdemes a számlavezetési költségeket, a készpénzfelvételi díjakat, illetve az ügyintézés hatékonyságát is figyelembe venni a döntésnél. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy milyen szempontok alapján választanak diákszámla-konstrukciót a leendő ügyfelek.

Legkésőbb az egyetemi tanulmányok megkezdése kapcsán felmerül a családokban, hogy a gyerekeknek bankszámlát nyissanak, bár sok fiatal már jóval korábban, átlagosan 16-17 éves korában rendelkezik saját diákszámlával, és a tendencia azt mutatja, hogy egyre korábbra tolódik az első számlanyitás időpontja.

Hogyan válasszunk diákszámlát?

Az első számlanyitás akár hosszabb elköteleződést is jelenthet: sokan maradnak ugyanannál a banknál akkor is, amikor már megváltozik a számlacsomagjuk. Ezt a pénzintézetek is tudják, ezért kedvező ajánlatokkal igyekeznek ügyfeleket szerezni ebben az időszakban: kedvezmények, pénzvisszatérítés, online levásárolható utalványok is találhatók a kínálatban.

Bár a fiatal felnőtteknek szóló diákszámlák feltételei valóban kedvezőbbek egy hagyományos lakossági számláénál,

érdemes a kedvezmények mellett az egész konstrukciót, és az azt kínáló pénzintézetet is alaposan megvizsgálni,

és utána dönteni, hiszen a döntés hosszú távra szól. A választás során hasznos lehet egy tapasztaltabb felnőtt, idősebb családtag segítségét kérni a fiataloknak.

Mi alapján választ diákszámlát? Mondja el véleményét!

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, az eredményeiről a Pénzcentrumon megjelenő cikkekben folyamatosan beszámolunk majd. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2024. július 1. és július 15. között várjuk.

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a kutatásunkat!