Így épülhet fel Budapest szívében a mini-Dubaj: kiderült, milyen ígéreteket tett a kormány

Benyújtották a törvénytervezetet, amely rögzíti Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti megállapodás részleteit. A javaslat a kormány konkrét vállalásait tartalmazza. A megállapodás a Rákosrendező állomás területének "vegyes célú" ingatlanfejlesztésére terjed ki, mely immár kiemelt jelentőségű beruházásnak beruházásnak minősül.

A mini-Dubaj építését érintő javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be csütörtök este az Országgyűlés elnökének. A Magyarország kormánya és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről című törvényjavaslat szerint az együttműködés kiterjed: az ipar, a kereskedelem, a beruházások, az idegenforgalom és a logisztika területére is. Még az infrastruktúra fejlesztések és az állami ingatlanok adásvétele kapcsán is rögzít részleteket a megállapodás.

Mit vállal a magyar kormány?

A tervezet szerint a magyar kormány vállalja, hogy a Rákosrendező-projekthez szükséges ingatlanokat értékesítik az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt gazdálkodó szervezetnek Sőt, a projekt megvalósításához szükséges állami infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítja, úgy mint: gyalogos felüljáró, vasút feletti közúti felüljáró, vasúti pálya fejlesztése, a vasúti pálya befedése arra alkalmas módon, hogy felette egy park kialakítható legyen, M1 metró meghosszabbítása, kerékpárút és gyalogút. Azt is vállalják, hogy az ehhez szükséges forrást legalább 800 millió EUR becsült összeg erejéig biztosítják.

Továbbá a kormány a reptéri gyorsvasút jövőbeni fejlesztése esetére vállalja, hogy közvetlen kapcsolatot biztosít a projektben létrehozott vasútállomás és a repülőtér között. Arra is ígéretet tettek, hogy igyekeznek az 5%-os ÁFA kulcsot érvényesíteni, illetve a projekt sikeres megvalósításához szükséges valamennyi jogalkotási intézkedést megteszik.

Mit vállal az Egyesült Arab Emírségek?

Azt vállalja, hogy "ösztönzi a kijelölt Jogalanyt, hogy a pénzügyi megvalósíthatóság és az erre

vonatkozó kötelező érvényű megállapodás feltételével a Projekt keretében 5 milliárd EUR összegű

beruházást valósítson meg, beleértve a tervezett rákosrendezői vasútállomás megépítését (amely

magában foglalhat saját forrásokat, banki vagy társult féltől vagy részvényesektől származó

kölcsönöket, eladásokat, harmadik féltől származó előzetes befektetési bevételeket stb.)".

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tervezet tartalmazza továbbá, hogy a felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy a jelenlegi magyarországi adókörnyezet kedvező a tervezett projekt és az ahhoz hasonló beruházások számára. "Mindezek alapján a felek rögzítik, hogy az újonnan épülő lakásokra jelenleg érvényes 5%-os ÁFA kulcs közép-hosszútávú fenntartása

megfelelően segítené mind a Projekt megvalósulását, mind az MK azon célját, hogy a magyarországi lakásállomány korszerűsödhessen."