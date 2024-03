A forint viharba, a tőzsdék szélcsendbe kerültek tegnap: de mi várható ma?

Tegnap jó hangulat jellemezte az európai tőzsdéket, jóllehet az amerikai inflációs adat magasabb lett a vártnál. Ugyanez volt megfigyelhető az Egyesült Államokban is - a S&P 500 több mint 1 százalékkal erősödött a tegnapi nap folyamán.

A vártnál magasabb amerikai inflációs adat ellenére általános jó hangulat jellemezte az európai tőzsdéket, és az összes fontosabb index jelentős többlettel zárta a napot - olvasható az OTP Global Markets mai összefoglalójában. Az emelkedés eléggé általános jelenség volt. A Porsche árfolyama kiemelkedő mértékben nőtt, köszönhetően annak a várakozásnak, hogy a VW megemelheti a közkézhányadot. A Daimler Truck teljesítménye szintén a nagy nyertesek közé tartozott, annak köszönhetően, hogy a Stifel 41-ről 58 euróra emelte a részvény célárát (tegnapi záró: 45 euró).

A vasárnapi választásokat követően a portugál tőzsde – kilógva az általános emelkedő hangulatból – kedden veszített az értékéből. A KKE-régió sem maradt ki a jó hangulatból tegnap. A lengyel WIG20 2,3 százalékkal emelkedett, a hazai BUX pedig 1,3 százalékkal került feljebb. A régiós indexek közül a cseh PX volt egyértelműen alulteljesítő: pár tized százalékot emelkedett csupán. Idehaza a 4 blue chip-ből 3 tudott emelkedni; legnagyobb mértékben az OTP árfolyama nőtt, amely majdnem 3 százalékkal került feljebb. A Richter volt az egyedüli, amely tegnap veszített az értékéből.

A tengerentúlon is a vevők uralták a piacot

A vártnál magasabb amerikai inflációs adat ellenére emelkedtek tegnap a tőzsdék, méghozzá nem is kismértékben; az S&P 500 több mint 1 százalékkal, a Dow Jones ipari átlag 0,6 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,5 százalékkal került feljebb. Az elmúlt időszak szupersztárja, az NVidia bő 7 százalékkal került feljebb, azonban ez sem volt elég az első helyhez, mivel az Oracle árfolyama több mint 11 százalékot rallyzott. Bár a cég tegnapelőtt közzétett gyorsjelentése csak minimálisan volt jobb a várakozásoknál (az is csak az eredmény soron, a bevételek elmaradtak a várttól), azonban információk szerint a cég az NVidiával közös bejelentésére készül. A kevésbé hagyományos befektetési eszközök piacán a tegnapelőtti ismételt csúcsdöntést követően tegnap kissé megpihent a bitcoin árfolyama. A bitcoinnal együtt korrigált az arany és ezüst árfolyama is tegnap. Az olaj piacán nem volt érdemi mozgás.

A vártnál magasabb inflációs adatot követően emelkedtek a fejlett piaci kötvényhozamok

A vártnál egy tizeddel magasabb amerikai inflációs és maginflációs adat miatt gyengültek a kamatcsökkentési várakozások, az amerikai és az európai kötvényhozamok is emelkedtek: a tízéves amerikai közelíti a 4,15, a német a 2,35 százalékot. A nap egészében nem volt elmozdulás az EUR/USD jegyzésben, azonban napközben az adat megjelenését követően mintegy 35 pipet erősödött a dollár az euróhoz képest, amit a nap későbbi részében „visszaadott”. A kedvezőtlen külső környezetben az erősödő dollár mellett a hazai hírek is gyengítették a forintot.

A Politico cikke szerint az Európai Parlament jogi bizottsága pert indít az Európai Bizottság ellen azért, mert tavaly felszabadított Magyarországnak mintegy 10 milliárd euró értékű forrást. Emellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint nem érhető el a 4 százalékos kormányzati növekedési cél 2024-ben. A kormány és a jegybank közötti ellentét ismét előtérbe került, miután az MNB újabb közleményben tudatta, miszerint a jegybanki függetlenséget sértheti a jegybanktörvény tervezett módosítása. Így nem meglepő, hogy tegnap az euróval szemben erősödő cseh koronával és a negyedszázalékkal gyengülő zlotyval összevetve erősen alulteljesített a forint, a hazai deviza ugyanis 1 százalékot meghaladó leértékelődéssel egészen a 399,7-es szintig gyengült, amiből a nap végére is csak 399-ig tudott visszaerősödni.

A kötvénypiacon 10 bázispont körüli mértékben emelkedtek a hozamok, a tízéves elérte a 6,4 százalékot. Gyenge kereslet mellett éppen csak el tudta adni az ÁKK a meghirdetett 25 milliárd forint értékű DKJ-t, 6,69 százalékos átlaghozamon. Ma hat hónapos DKJ-t kínál az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 25 milliárd forint. Emellett csereaukción kínál az Adósságkezelő 10-10 milliárd forint értékben 2030 és 2033-as kötvényeket 2025-ös és 2026-os lejáratokért cserébe

Mire lesz érdemes figyelni?

A jó hangulat, úgy tűnik, Ázsiára kevésbé ragadt át, ugyanis ma reggel mind a Nikkei, mind a Sanghai Composite piros tartományban van. A múlt heti jelentős erősödést követően tegnap gyengült a jen a dollárral szemben. Ma nem sok érdekes adat érkezik. Idehaza megjelenik a részletes januári ipari termelés adat, amelyből kicsit többet megtudhatunk arról, hogy mi állhatott a januári gyengélkedés hátterében. Szintén holnap érkezik az eurózóna ipari termelés adata.