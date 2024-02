MNB: durván esett az alapkamat, a jövőben visszafogottságot ígér a jegybank

Virág Barnabás a Magyar Nemzeti Bank alelnöke online háttérbeszélgetést tartott a monetáris politika aktuális kérdéseiről, miután az MNB ma délután 100 bázisponttal 9,00 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi kamatdöntő ülésén. A testület a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben csökkentette. Legutóbbi, januári kamatdöntő ülésén a monetáris tanács 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, 10,00 százalékra, és a kamatfolyosó két szélét is ugyanilyen mértékben mérsékelte.

"A monetáris politika célja továbbra is az árstabilitás elérése, az árstabilitás fenntartása - hangsúlyozta Virág Barnabás. A kamatdöntés kapcsán azt emelte ki, hogy a kamatvágás ma történt gyorsítása átmeneti, a félévkor várt 6-7 százalékos kamatszint nem változott, és ez nem is lenne reális 100 bázispontos vágásokkal. Tehát várhatóan a kamatvágások visszafogotabban történhetnek a jövőben. Az alelnök hangsúlyozta, hogy nem egy-egy döntésre koncentrálnak, hanem a kívánt kamatpálya elérésére.

Azt is kiemelte a háttérbeszélgetésen, hogy a márciusi inflációs jelentés kiemelten fontos lesz abban, milyen ütemben folytatódhat a kamatcsökkentés.

A magyar gazdaságban egy erőteljes, széles bázisú dezinflációs folyamat zajlik

- mondta el Virág Barnabás. A nemzetközi globális közegben is továbbra is zajlik a dezinfláció, bár ennek mértéke csökkent. A geopolitikai feszültségek hordoznak inflációs kockázatot, ezeket folyamatosan monitorozza a jegybank. A magyar gazdaságban az alapvető inflációs mintázatok is megváltoztak az elmúlt két évben - mondta el. Arról is beszélt, hogy a Monetáris Tanács továbbra is fegyelmezett monetáris politikát tart indokoltnak.

A globális dezinflációt övező kockázatok és a nemzetközi befektetői hangulat változákonysága egyaránt körültekintő monetáris politikát indokol. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati koörnyezet alakulását. A következő hónapokban ezen információk alapján adatvezérelten dönt az alapkamat további csökkentéséről és annak optimális üteméről

- hangsúlyozták.

A háttérbeszélgetés még tart, cikkünk frissül.