Betelt a pohár a magyar fuvarozóknál: több száz vállalkozás kerül a szakadék szélére?

A fuvarozók jelentős gondokkal küzdöttek a tavalyi évben: a rossz gazdasági környezet miatt csökkent az áruforgalom, mint ahogyan a kereslet is visszaesett a fuvarozási szolgáltatások iránt. A problémák egy része ráadásul az idei évre is kitart.

Meglehetősen nehéz éven vannak túl a fuvarozók, az ágazatnak komoly kihívásokkal kellett ugyanis tavaly szembenéznie. A közúti áruszállítást az egekbe szökő üzemanyagárak sokkolták. Miközben a rendkívül magas inflációs helyzetben minden költség – útdíjak, üzemanyagár, bérek, szerviz- és rezsiköltségek – növekedtek, a fuvardíjakban csökkenés volt tapasztalható. A rossz gazdasági környezet miatt csökkent az áruforgalom, a kereslet pedig a fuvarozási szolgáltatások iránt visszaesett. Többek között erről is beszélt a HelloVidéknek a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

A NiT Hungary szerint a szektort megbízásokkal ellátó két fő terület, az ipar és a kiskereskedelem is mélyrepülésben volt a III. negyedévben, az ipar 5,1%-kal, a kereskedelem 7,3%-kal esett vissza. A kiesést nem kompenzálta a relatíve jól teljesítő járműgyártás.

Az ipartestülettel együttműködő független iparági szakértő elemzése szerint a harmadik negyedévben a nemzetközi fuvarozásban 5,2%-os, a belföldiben pedig 7,6%-os összköltségnövekedést mértek az elemzők az előző negyedévéhez viszonyítva, míg 2022 azonos időszakához képest 9,6, illetve 8,1%-os volt az emelkedés. Aggodalomra ad okot, hogy az alacsony szállítási igények következtében a III. negyedévben romlottak a szektor termelékenységi mutatói. Csökkent a futásteljesítmény, az üresfutások mértéke pedig emelkedett, ez tovább növelte a fuvarozók rakott kilométerre eső költségeit.

Hasonlóan vélekedett a HelloVidék megkeresésére Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Mint mondta, a közúti áruszállítást az egekbe szökő üzemanyagárak sokkolták, alapvetően a 2023-as esztendőt jellemző recessziós hangulat volt a meghatározója a működési környezetnek. Miközben a rendkívül magas inflációs helyzetben minden költség – útdíjak, üzemanyagár, bérek, szerviz- és rezsiköltségek – növekedtek, a fuvardíjakban csökkenés volt tapasztalható. Az októberi 17,6%-os útdíjemelést a cégek kétharmada nem tudta érvényesíteni a fuvardíjakban, miközben a 2024. január 1-i újabb útdíjemelés, valamint a jövedékiadó emelése máris újabb költségnövekedést hozott.

A fent említett útdíjak és az üzemanyagár mellett a bérköltségek is folyamatosan nőnek. Egyre nehezebb megfelelő számú és szakértő hivatásos gépkocsivezetőt találni, a meglévő kollégák megtartása is költséges. Emellett drasztikusan nőnek a szervizköltségek, az alkatrészárak, az új járművek ára és a biztosítási díjak is, de a telephelyfenntartás rezsiköltségei is.

