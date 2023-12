Itt a nagy bejelentés: végre teljesült, amire Magyarország annyira várt

Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése szerint újabb, csaknem 300 milliárd forint uniós forrás érkezett csütörtökön Magyarországra. A most átutalt összeg a RePowerEU forrásainak egy részét jelenti.

Mint megírtuk: Magyarország módosított helyreállítási tervét december 8-án elfogadták az uniós pénzügyminiszterek, így a helyreállítási terv, azaz az 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás kiegészül egy 3,9 milliárdos hitelrésszel, és egy 0,7 milliárd eurós, szintén vissza nem térítendő kerettel.

Az uniós forrásokról szóló bejelentés után Orbán Viktor egy interjúban közölte, a magyar gazdaság az EU-s források nélkül is vígan megvolt, mert annak ellenére is sikerült javítani a teljesítményen, hogy csak most oldják fel a források befagyasztását. A miniszterelnök azért persze hozzátette azt is, hogy

ha pénzt kapunk, az elől nem kell elugrani, mert hiszen ami jár, az jár. Abból majd eldönthetjük, hogy mekkora rész megy pedagógus-béremelésre, mennyi megy a kisvállalkozások fejlesztésére, és mennyi megy energetikai korszerűsítésre.