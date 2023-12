Most érkezett! Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor, ekkor áll kamerák elé a miniszterelnök

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart csütörtökön délelőtt.

Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart 2023. december 21-én 10 órától - derült ki a meghívóból, amit a Pénzcentrumhoz is eljuttattak.

A Karmelita kolostorban tartott tájékoztatón vélhetően gazdasági témák is felmerülnek, valamint az EU-pénzekről is szót ejthet majd a miniszterelnök. Az eseményt élőben közvetítjük majd.

