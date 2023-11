Brutális az áfaelmaradás Magyarországon: ennyi hiányzik az államkasszából, ez még fájni fog

A kormány még mindig az áfabevételekre támaszkodna leginkább, csakhogy több százmilliárd forintnyi hiányzik belőle ebben az évben is.

Az év első hónapjában 5 ezer milliárd forint áfabevételt teljesített a kormányzat, ami a törvényben előirányzott mértéknek mindössze 63 százaléka - írja összegzésében az Economx. Tavaly az év azonos időszakában 6 800 milliárd volt ugyanez az összeg.

Az áfabevételek csökkenése azért is nevezhető komoly problémának, mert amint Varga Mihály is kijelentette: az áfabevételek továbbra is kiemelten fontosak a kormánynak, tovább szeretnék fehéríteni a gazdaságot. Hazánkban ugyanakkor továbbra is jelentős a be nem fizetett áfa mennyisége: 2021-es adatokból derül ki, hogy abban az évben 701 millió eurónyi (átszámítva mintegy 266 milliárd forint) áfa nem érkezett be a költségvetésbe, ami a teljes áfabevétel 4,4 százalékát jelenti.