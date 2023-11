Itt a bejelentés: eladja az Erste Bank 15 százalékát a magyar állam

A Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. értékesíti az Erste Bank Hungary Zrt.-ben meglévő 15 százalékos kisebbségi tulajdonrészét az osztrák anyavállalat, az Erste Bank AG számára - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM). Ezt a hírt az Erste úgy adta közre: az Erste Csoport visszavásárolja a magyar állam Erste Bank Hungary-ban meglévő részesedését.

A Magyar Állam a Corvinus Zrt.-n keresztül 2016. augusztus 11-én szerzett 15 százalékos kisebbségi tulajdonrészt az Erste Bank magyarországi leányvállalatában. A kisebbségi részesedés értékesítése kapcsán kiemelhető, hogy rendkívül sikeres és stabil kapcsolat alakult ki a magyar kormány és az Erste Csoport között, a tulajdonszerzéskor kötött stratégiai megállapodásban foglalt célkitűzéseket a felek maradéktalanul teljesítették - közölte a GFM.

A befektetés pénzügyi értelemben is sikeres volt a Magyar Állam számára: a 2016-ban szerzett tulajdonrész vételára 38,9 milliárd forint volt, míg a mostani eladási ár 87,5 milliárd forint. A bejelentett tranzakció összértéke így a hét évvel ezelőtti vételár több mint kétszerese, ráadásul a hozamot a társaság stabil osztalékfizetése is növelte - áll a közleményben.

A részvény-adásvételi szerződés aláírására, valamint az ügylet pénzügyi zárására tervezetten még az idei évben sor kerül.

A kormány a jövőben is fontos partnerként tekint az Erste Csoportra, mint az ország iránt hosszú távon elkötelezett, a magyar bankszektor egyik meghatározó szereplőjét adó vállalatra. Mindezt jól példázza, hogy a hitelpiac élénkítése és a verseny fokozása érdekében az Erste Bank is vállalta az önkéntes kamatplafon alkalmazását, amellyel a családok és vállalkozások is sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak hitelt felvenni mint korábban, ami akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet egy-egy vállalkozás vagy egy-egy család számára. Közös cél ugyanis az egészséges hitelpiac megőrzése, a lakossági és vállalati hitelezés felpörgetése, amely végső soron a gazdasági növekedés helyreállításához, így a munkahelyek és a családok megvédéséhez járul hozzá - tájékoztatott a GFM.

Így értékeli a tranzakciót az Erste Csoport

Az Erste Csoport visszavásárolja az Erste Bank Hungary magyar állami tulajdonban lévő 15%-át. A befektetés egy 2015-ös megállapodás része volt, amely stabilitást és növekedést hozott a magyar bankszektor és gazdaság számára. Az osztalékokkal együtt a magyar állam befektetése több mint két és félszeresen térül meg.

Az Erste Csoport visszavásárolja magyarországi leányvállalata, az Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) 15 százalékos részvényhányadát a magyar állami tulajdonú Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-től. A novemberben záruló tranzakció értéke 87,55 milliárd forint (kb. 230 millió euró), amely 125 százalékos többlet a 2016-os eladási árhoz (38,9 milliárd forint) képest - közölték. Mindemellett az EBH az említett időszakban mintegy 20 milliárd forintnyi osztalékot is fizetett a Corvinusnak.

A magyar állam, az Erste Csoport és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) között kötött, a Corvinus és - az EBH-ban továbbra is 15%-os részesedést birtokló - EBRD részesedésvásárlásáról szóló megállapodás tartalmazott egy előzetesen rögzített mechanizmust a kisebbségi tulajdonhányad kivásárlására.

Az Erste Csoport, a magyar kormány és az EBRD között 2015-ben kötött megállapodás fordulópontot jelentett a magyar bankszektor számára. A megállapodás célja Magyarország pénzügyi szektorának megerősítése, hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása, valamint a hitelkihelyezések élénkítése volt, a magyar magánvállalatok, a közszféra és a lakossági területen egyaránt. Valamennyi érintett fél maradéktalanul eleget tett a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek. Az Erste Bank Hungary pedig jelentősen túl is teljesítette a vállalását, hogy összességében 550 millió euró összegű hitel kihelyezésével támogat három területet, az energiahatékonyság növelését, a mezőgazdaság fejlesztését és a közalkalmazottakat. A megállapodás teljesítése stabilitást hozott a bankszektorba és kiegyensúlyozott biztos partnerkapcsolatot teremtett a magyar állammal.

A magyar állami tulajdonú Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 2016-ban vásárolta meg az Erste Bank Hungary Zrt. 15 százalékát, 38,9 milliárd forintért. A befektetés hét év alatt több mint két és félszeresen térült meg – figyelembe véve a visszavételi árat, és az elmúlt években kifizetett osztalékok összegét. A felek a részvények visszavásárlásáról szóló szerződést november 10-én írták alá, a tranzakciót e hónap végéig zárják le - közölték.