Neked is van OTP részvényed? Akkor erről biztosan tudni akarsz

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 1022,67 ponttal, 1,82 százalékkal 57 337,64 pontra nőtt.

Az összforgalom 35,849 milliárd forintról 29,234 milliárd forintra csökkent, de ezen a héten a szerdai munkaszünet miatt csak 4 kereskedési napot tartott a BÉT. Az előző heti gyengélkedés hétfőn is folytatódott, a forgalom az 5 milliárd forintot sem érte el, a BUX is alig emelkedett, kedden még csökkent is. A visszaesés jórészt a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulattal volt magyarázható.

A szerdai kereskedési szünet alatt javultak a részvénypiaci kilátások, ekkor ugyanis az amerikai jegybank kamatdöntő ülése alapján az Egyesült Államok kamatemelési ciklusának végét valószínűsítették az elemzők - írta heti összefoglalójában az Equilor elemzője, Varga Zoltán.

Csütörtökön a Richter részvényesei is jó hírt kaptak, ugyanis a gyógyszergyártó egyik készítménye az Európai Bizottság jóváhagyásával a korábbinál szélesebb területen válik alkalmazhatóvá. Részvényei a bejelentés hatására több mint két százalékkal erősödtek, a BUX majdnem egy százalékkal emelkedett.

A kereskedés pénteken is jól alakult, akárcsak a nemzetközi hangulat, mivel a friss amerikai munkaerőpiaci adatok ismét csökkentették a kamatemelés esélyét. Varga Zoltán úgy véli, hogy a BUX rövid időn belül elérheti az 58 ezer pontos szintet is, ha maradnak a kedvező körülmények.

A héten a legnagyobb mértékben a Magyar Telekom erősödött. Árfolyama 5,37 százalékkal, 30 forinttal 589 forintra nőtt 824,2 milliárd forintos heti forgalomban.

A Richter 2,85 százalékkal, 245 forinttal erősödött, pénteken 8845 forinton zárt, 7,577 milliárd forintos heti forgalmat elérve.

Az OTP a héten 1,74 százalékkal, 235 forinttal emelkedett 13 765 forintig, 15,514 milliárd forintos forgalom mellett

A Mol árfolyama a múlt heti záráshoz képest 0,9 százalékkal, 26 forinttal nőtt, pénteken 2900 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,812 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,46 százalékkal, 22,58 ponttal emelkedve 4967,86 ponton fejezte be a hetet.