Vészjósló, amit az ENSZ mond: erre az országra is továbbterjedhet Izrael és a Hamász háborúja

Az ENSZ különleges megbízottja szerint az Izrael és a Hamász közötti háború Szíriára is átterjedt.

Az Izrael és a Hamász közötti háború Szíriára is átterjedt, amit az instabilitás és a fegyveres erőszak politikai megoldása felé tett előrelépés hiánya táplál – idézi a hvg.hu Geir Pedersent, az Egyesült Nemzetek különleges megbízottját. A norvég diplomata ez ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt beszélt arról, hogy a Szíriára való átterjedés nem csupán lehetséges kockázat, hanem már meg is kezdődött.

Pedersen kiemelte azokat az Izraelnek tulajdonított légicsapásokat, melyek több alkalommal is eltalálták az aleppói és a damaszkuszi reptereket, illetve kitért az Egyesült Államok erőit ért támadások megtorlására is. A szíriai megbízott szerint a megölt, megsebesült és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült szíriaiak száma 2020 óta nem volt olyan magas, mint most.

Pedersen továbbá beszámolt az Észanyugat-Szíria nagy részét uraló Hayat Tahrir al Sham felkelőcsoport elleni kormányzati rakétatámadásokról, ahogyan a török csapások jelentős fokozódásáról is. Utóbbiaknak több tucat halálos áldozata volt, azok ugyanis egészségügyi létesítményeket, iskolákat és táborokat is megrongáltak, több mint 120 ezer civilt kényszerítve lakóhelyük elhagyására.