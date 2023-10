Végre elárulta az amerikai alelnök: terveznek katonákat küldeni Izraelbe, Gázába?

Kamala Harris amerikai alelnök kijelentette, nem fognak katonákat küldeni Izraelbe, vagy Gázába. Hozzátette, csak tanácsokkal, felszereléssel és diplomáciai támogatással látják el Izraelt.

Mint az alelnök kifejtette, bár kétségtelen, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, de fontos, hogy ne keverjük össze a Hamászt és a palesztinokat. A palesztinok ugyanúgy megérdemlik a biztonságot, az önrendelkezést és a méltóságot, a háborús szabályokat be kell tartani, és humanitárius segélyt kell folyósítani - tette hozzá. Kamala Harris kijelentette azt is, az USA meg akarja akadályozni a konfliktus eszkalálódását, és Iránt is figyelmeztette, hogy ne keveredjen a háborúba.