Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: az aksigyártást hamarosan megkezdik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kínai autógyár lehetséges magyarországi építése van terítéken – írja hazai külgazdasági források alapján a G7. Az akkumulátorgyártásba való kínai nagyberuházásokhoz is kapcsolódna egy kínai e-autógyár érkezése. A jelek a világ legnagyobb elektromos autógyártójára, a BYD-ra utalnak: a vállalat több európai országban is nézelődik, Magyarország is ott van a jelöltek között.

A héten az Övezet és Út Fórum csúcstalálkozóján Kínában járó Orbán Viktor a Putyinnal és Hszi Csin-pinggel való találkozója után megnézte a senzeni BYD-gyárat és tárgyalt az alapító-elnökkel - teszi hozzá a lap. A BYD tavaly 1,86 millió akkumulátoros autót adott el, a hibrideket is beszámítva darabszámra ezzel már ők a világ vezetői a szegmensben. Főleg az olcsóbb, népautó-kategóriákban erősek;a gyártási láncuk elképesztően hatékony. Magyarországon már több üzemük működik: Komáromban kisebb e-buszgyáruk van, Fóton most építenek akkumulátor-összeszerelő üzemet, Pátyon pedig Huawei telefonokat gyárt az egyik leányvállalatuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az olcsó kínai e-autóktól tartó Európai Bizottság szeptemberben francia kezdeményezésre vizsgálatot indított a dömpingárakkal vádolt kínai exportőrök ellen. Ennek a vége büntetővámok bevezetése lehet. A kínai gyártók ennek a kivédése miatt is érdekeltek a gyártás Európába hozatalában - írják. EZ IS ÉRDEKELHET Eljött a filléres, elektromos népautók kora? Új kínai márka tört be Magyarországra, megszereztük az árlistáit Bemutatták Magyarországon a kínai BYD autóit: a márka két kereskedésben startol el hazánkban. Mutatjuk, mennyibe kerülnek a gyártó modelljei hivatalosan itthon.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK