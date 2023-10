Kiszivárgott a videó: erről egyeztetett Putyin Kínában Orbán Viktorral

Mint ahogyan arról beszámoltunk, találkozott egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő. A két vezető többek között a magyar-orosz együttműködésről a gáz- és olajszállításokról, valamint a nukleáris energiáról egyeztetett. Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta - közölte szűkszavú közleményben Havasi Bertalan.

Nemrég kiszivárgott egy rövidke videó is a tárgyalásról. A Twitterre felkerült videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyon látható, utóbbi néhány gondolatot is megoszt a hallgatósággal. Íme:

Putin met with Orban in Beijing.



Orban said he is trying to "save whatever can be saved," and that Hungary never wanted to oppose Russia; on the contrary, it always planned to expand contacts.



I don't know what else he's trying to expand there, but he seems nervous.