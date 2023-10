Magyarország az élre tört: fordulat állt be az uniós források ügyében?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem várt fordulat állt be a Magyarországnak járó európai uniós támogatások ügyében: bár az országnak járó pénzek továbbra is be vannak fagyasztva, az előlegfizetések mégis megindultak. Sőt, ezekkel pillanatnyilag hazánk az uniós rangsor élén áll.

A 2021-2027-es uniós támogatási ciklus kifizetési listáját jelenleg Magyarország vezeti – írja az Index. De hogyan lehetséges ez akkor, amikor még mindig nincs megegyezés a magyar kormány és az uniós intézményrendszer között? A portál szerint erre az a magyarázat, hogy a fejlesztések Európai Bizottság általi társfinanszírozása utólag történik meg – mindegyik tagállamban bevett szokás, hogy az adott ország a saját költségvetésének terhére és kockázatára ír ki és finanszíroz pályázatokat, tehát lényegében megelőlegezi az uniós forrásokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelenleg a többi tagállamban folyamatban lévő projektek még nem jutottak el olyan fázisba, hogy kiküldhessék a teljesítésalapú számlákat Brüsszelbe. Az Európai Bizottság statisztikája szerint a Magyarországnak 2021-2027 között járó 21,73 milliárd eurónak egyelőre a 3 százaléka, azaz 606,1 millió euró van meg. Ezen belül 540,6 millió az előleg, 65,5 millió pedig az időszaki kifizetés. Erre pedig azért kerülhetett sor, mert a VOP Plusz nevű magyar operatív programra nem vonatkozik az uniós támogatások visszatartása. Tehát a statisztika élén álló Magyarország képe némiképp csalóka, és jelentős átrendeződés várható a sorrendben akkor, amikor majd a többi tagállam elkezdi lehívni a forrásokat. Vagyis „elsőkből akár utolsók is lehetünk”, kivéve persze, ha közben megszületik a megállapodás a magyar kormány és az EU között.

Címlapkép: Getty Images

