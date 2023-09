Óriási a baj a magyar mezőgazdaságban: ha ez így megy tovább, nagyon csúnya világ lesz

Százmilliárdos veszteséggel küzdenek a gabonatermesztők, amit a felhalmozott ukrán gabona idézett elő. A műtrágyahiánnyal együtt a helyzet tarthatatlanná vált.

A korábban felhalmozott ukrán gabona miatt áll a magyar gabonapiac, a hazai gazdálkodók vesztesége már eléri a 100 milliárd forintot – közölte az InfoRádióban Jakab István. A Magosz elnöke jelezte, a műtrágyahiány a magyar piacra ömlött ukrán gabonával együtt összességében tarthatatlan helyzetet idézett elő.

"Az őszi búza 70 százaléka takarmány minőségű, és csak 30 százaléka étkezési" – jelentette ki. Rávilágított arra is, hogy közepes termés van, közben a piac áll, és az árakról sem szívesen beszél az ember. Szerinte olyan, az üzleti morál szintje alatti árakkal jelennek meg a kereskedők a piacon, amelyet minősíteni sem lehet. Ez vonatkozik az árpára, a búzára, a napraforgóra és a repcére is. "Olyan szintű nyomott ár van, amelyet értelmezni sem lehet, a fedezeti ponttól is fényévtávolságra van" - részletezte.

Jakab István szerint ha itthon nem mozdul meg a gabonapiac, annak nagyon súlyos áthúzódó hatása lesz, több terület marad parlagon, a másik, hogy nagyon erősen átalakul a vetésszerkezet, ami mindenkinek veszteség lesz. A megoldást a Magosz elnöke abban látná, ha minimum december 31-ig zárva lenne a határ, és addig a gabonapiac egy új stratégia mentén újraszerveződne.