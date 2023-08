Lesújtó számokat közölt a lakáshitelekről az OTP: így szakított mégis nagyot Csányi Sándor bankja

Az OTP-csoport az elemzői várakozásoknál számottevően jobb, 283,940 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el a második negyedévben, ami az előző negyedévit 52, az egy évvel korábbit 75 százalékkal haladja meg. A konkrét tételeket és az eredmény mögött álló folyamatokat a bank sajtótájékoztatóján Bencsik László vezérigazgató-helyettes ismertette csütörtökön.

A csoport féléves adózás utáni eredménye 577 milliárd forint volt, ami részben A félév során lezárt két akvizíció kapcsán elszámolt badwill-nek (az üzbég Ipoteka Bank akvizíviója során a megvásárlás költsége alacsonyabb volt a bank értékénél), részben a korrigált eredmény javulásának köszönhető. Ezek a csoport eredményét közel 300 milliárd forinttal javították, a tavalyi első félévhez képest így majdnem 99 százalékos a konszolidált korrigált adózás utáni eredmény. A nettó kamatmarzs és a költséghatékonyság szintén javult. A tőkearányos megtérülés 28,4 százalékos volt - ismertette Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese.

A magyar működést nézve messze nem ilyen rózsás a helyzet. Az OTP Core az első félévben 57 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el a leányvállalatoktól kapott osztalékok nélkül. A féléves korrigált eredmény eredmény 32 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Ennek elsődleges oka a kötelező tartalékok szabályozása. Ez egy több mint 20 milliárd forintos negatív hatást jelent, ez is tulajdonképpen egy adó, aminek következtében csökkent a nettó kamateredmény. A tavalyi 250 milliárdos kiemelt korrekciós tételek miatti veszteség csökkent, de továbbra is adózás után 60,2 milliárdos terhet jelentettek ezek a tételek - árulta el Bencsik László.

2023 első félévében a kelet-közép-európai külföldi leánybankok érdemben javították adózás utáni eredményüket, a ROE mutatójuk jellemzően 15-25 százalék között alakult. Az orosz és ukrán leánybankok a második negyedévben is folytatták nyereséges működésüket. Az elmúlt évek akvizíciói és a dinamikus organikus növekedés hatására a Csoport mérlegfőösszege már közel 100 milliárd euró (majdnem megháromszorozódott 2016 óta), ezzel párhuzamosan a külföldi profit hozzájárulás fokozatosan emelkedett, 2023 első félévében már 70 százalék volt - közölte a pénzintézet vezérigazgató-helyettese.

A konszolidált teljesítő hitelek negyedéves bázison 6 százalékkal nőttek árfolyamszűrten, ebből 4 százalékpontot az üzbég Ipoteka Bank magyaráz. Tehát természetesen az organikus növekedés az utóbbi nélkül jócskán elmaradna a korábbi években megszokottaktól, de a jelenlegi - jóval alacsonyabb - hitelkereslet mellett ez várható volt. De optimisták vagyunk és ezt egy átmeneti állapotnak tartjuk, az infláció és a kamatszintek csökkenésével hisszük hogy hamarosan helyreállhat egy ideálisabb helyzet - jelentette ki Bencsik László.

Mindenesetre az első félévben a konszolidált ügyfélbetétek az Ipoteka akvizíció nélkül negyedéves bázison 1 százalékkal csökkentek, döntően a magyar lakossági és vállalati szegmenst érintő kiáramlás következtében. Magyarországon a lakáshiteleknél jelent meg a leginkább a hitelkereslet iránti csökkenés.

A féléves jelzáloghitel igénylések 66 százalékkal estek vissza, a piaci részesedés viszont negyedéves összevetésben javult. A személyi kölcsön folyósításában az OTP piacrésze 41 százalék feletti.

A mikro- és kisvállalati hitelek növekedése folytatódott, míg a corporate hitelek enyhén csökkentek az első félév során. A kamattámogatott konstrukciók továbbra is népszerűek. A Csoport tőke- és likviditási helyzete stabil, a második negyeddéves beszámítható eredmény révén a tőkemegfelelési mutatók az ipoteka Bank bekerülése ellenére negyedéves összevetésben emelkedtek. Az elmúlt időszakban több sikeres kötvénykibocsátásra is sor került. Az OTP Bank tőkeerejét és stabilitását az MNB közreműködésével az Európai Bankhatóság által lefolytatott stressz teszt eredményei is alátámasztják - árulta el a bankvezér.

Üzbegisztán gazdasága jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. A lakosság fiatal és gyorsan növekszik, miközben az oktatási mutatók világviszonylatban is kedvező képet festenek, az Ipoteka Bank pedig az összes eszközállományt tekintve 7,7 százalékos piaci részesedésével Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankja. Emellett a pénzintézet mintegy 25 százalékos piaci részesedéssel az országban a jelzáloghitel piac legnagyobb szereplőjének számít - árulta el az új akvizícióról Bencsik László.

A jövőre tekintve az OTP-néél úgy látják, hogy a háború hatásai, a magas infláció és a monetáris szigor miatt 2023-ban várhatóan mérsékelt lehet a gazdasági növekedés. A bank ennek ellenére a vártnál erősebb féléves eredmény fényében javította az idei évre vonatkozó várakozásait. A teljesítő hitelek árfolyamszűrt állományának organikus növekedése várakozásaik szerint elérheti az 5 százalékot. A menedzsment a 2023. első féléves trendek alapján az év egészében alacsonyabb hitelkockázati költségrátát és kiadás/bevételi mutatót prognosztizál, ezáltal a 20223-as korrigált ROE érdemben meghaladhatja a 2022. évi 18,8 százalékos értéket.