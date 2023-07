Orbán Viktor szerint ez lehet az EU-s pénzek sorsa: a miniszterelnök megnevezte az infláció újabb felelőseit is

Orbán Viktor tusványosi beszéde után ismét a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország" című műsorában beszélt.

Két különböző meteorral találkoztunk. A Covid miatt meghalt sok ember, a gazdasági hatása pedig a munkahelyek átmeneti bezárásával járt együtt. A háború egyelőre a munkahelyeket nem veszélyezteti. A munkanélküliség szintjén nem nagyon változtat a háború - magyarázta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint most az infláció szorongat. Szerinte ugyan az infláció letörésének célját el tudják érni, az import élelmiszerárak növelése, ami szerinte "felháborító és elfogadhatatlan" azonban ennek komoly gátja lehet. Közvetve tehát Orbán Viktor szerint a multik is okozói az elhúzódó magas inflációnak.

A kormányfő ezután arról beszélt, hogy az Európai Unió "tartozik Magyarországnak". Egyrészt tartoznak a határvédelem okán 2 milliárd euróval, tartoznak szerinte a tanároknak 800 milliárd forinttal Ezek mellett a helyreállítási alap forrásait is ki kell még fizetnie az EU-nak Magyarország felé. A miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy az Európai Unió a teherbíró képességének határán van, illetve arra utalt, hogy az Ukrajnai háborúra "mehetett el" a hazánknak járó támogatások egy része is. "Nem azért tartoznak-e nekünk, mert a nekünk járó pénzt már másra, mondjuk Ukrajnára elköltötték?" - tette fel ezzel kapcsolatban a kérdést.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán