Ausztria, Németország vagy Anglia? Itt a válasz, hol éri meg a legjobban letelepednie egy magyarnak

Hol lehet a legjobban megélni külföldön, teheti fel magának rengeteg magyar a kérdést. Az mfor most a 3, legtöbb magyarnak otthont adó országot vizsgálta (Anglia, Ausztria, Németország) meg ebből a szempontból.

Angliában eddig mintegy 170 ezer magyar állampolgár folyamodott azért a letelepedési engedélyért, ami az országban dolgozó EU-s állampolgárok eddigi státuszát volt hivatott megőrizni. Ausztriában közel 100 ezer, míg Németországban 200 ezer magyar is élhet – írja a portál. Vizsgálataik során megnézték az adott országok átlag-, és minimálbéreit, az egy főre jutó GDP-t, de azt is, hol a legdrágább a vásárlás vagy éppen a mindennapi megélhetés, de vizsgálták a szegénységi mutatókat is.

Mindezek alapján az adatokból arra a következtetésre jutottak, hogy a gazdasági mutatókat elnézve „Ausztria felé a billen a mérleg nyelve, és a kedvelt kivándorlási célpontok közül ez tűnik a legbiztosabb megélhetést biztosító országnak”. Azt is írják, hogy Ausztria földrajzilag nagyon közel van hozzánk, ezért sokan akár a határ mentén is letelepedhetnek, hogy onnan járjanak át dolgozni. Jobb fizetésért, de alacsonyabb költségek mellett.