Bevált módszer: így szedne be a kormány még több adót emelés nélkül

A magyar kormány 2010 óta Európa egyik legnagyobb adócsökkentését és gazdaságfehérítését hajtotta végre – jelentette ki Varga Mihály a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének 30. évfordulóján, Budapesten. A pénzügyminiszter kiemelte: a gazdaság fehéredése, az adók hatékonyabb beszedése, és az ezáltal lehetővé váló adócsökkentések válságállóbbá tették a magyar gazdaságot.

Varga Mihály elmondta: a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége az egyik legfontosabb szakmai szervezet, amely hidat képez a gazdasági szereplők, valamint a jogalkotó és a jogalkalmazó között. Az állam számára egy ilyen szervezet együttműködése komoly érték olyan kulcsterületeken, mint a gazdaság fehérítése, illetve a jogkövető magatartás elterjedése.

A tárcavezető emlékeztetett: a nemzeti kormány szerint az adókat – ide értve a vámokat is – nem emelni kell, hanem beszedni. A 2010 óta végrehajtott, jelentős mértékű adócsökkentésekre nem kerülhetett volna sor, ha az adók beszedését nem tudtuk volna hatékonyabbá tenni, amiben nagy szerepe volt a Szövetségnek – tette hozzá a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, hogy az import és export vámáru-nyilatkozatok száma 5 évvel ezelőtt még 700 ezer körül alakult, tavaly viszont már 900 ezer és 1 millió volt a számuk. Ezeken felül tavaly az e-kereskedelmi forgalomban is benyújtottak még további közel 38 millió darab vámáru-nyilatkozatot. A tárcavezető arra is emlékeztetett, hogy a vámbeszedés költsége tavaly közel 37 milliárd forintot ért el, az import ÁFA-bevételek pedig megközelítették az 530 milliárd forintot.

A gazdaság sikeres fehérítését jelző fontos mutató a beszedhető és a beszedett ÁFA összege közötti különbség, az ÁFA-rés. Ennek mértéke az elmúlt évtizedben 5–6 százalékra csökkent. Magyarország ezzel az EU-s országok között az egyik legnagyobb mértékű gazdaságfehéredést érte el az elmúlt időszakban – tette hozzá Varga Mihály.

Címlapkép: Rosta Tibor, MTI/MTVA