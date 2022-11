Új adót vezetnek be Magyarországon: hamarosan ezért is fizetni kell vidéken, itt vannak a részletek

Magaslesadót vezetnek be januártól a Baranya megyei Nagydobszán. Az új adónem az érintetteknek lesenként évi 50 ezer forintos kiadást jelent majd.

A NIMRÓD Vadászújság Facebook-bejegyzése szerint az új adó mértéke lesenként évi 50 ezer forint, amely alól kivételt képez az a vadásztársaság, amelyik a területen csak egyetlen lest helyezett el. Az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezete szerint a nagydobszai képviselő-testület határozata nem jogszerű.

Az adót két részletben is be lehet majd fizetni – olvasható a rendeletben. Az első részletet március 15-ig, a másodikat pedig szeptember 15-ig kell befizetni. Kivételt képeznek azok a vadásztársaságok, amelyek a területen csak egyetlen lest helyezett el.