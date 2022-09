Halálugrást mutatott be ma délelőtt a forint: megtalálta a gödör alját, indulhat az erősödés?

Zuhanórepülésbe kezdett ma délelőtt a forint az euróval és a dollárral szemben, ezzel újabb negatív rekordot állított be a magyar fizetőeszköz. Délben megállt a zuhanás, elindult egy emelkedő trend.

Már 10 óra környékén 419-es szint fölé gyengült a forint, aztán egy kisebb erősödést követően ismét esni kezdett. Egy óra múlva már a 420-at is elhagyta az euró árfolyama. A dollárárfolyam szintén újabb mélyponton állt meg, 435 fölé gyengült a forint. Fél 12 táján pedig már 422 forint ért egy eurót, és 437 forint egy dollárt. Ezután hirtelen erősödés következett.

A Portfolio sejtése szerint, amikor erősödni kezdett a forint - illetve pl. a lengyel zloty is -, éppen akkor szivárogtatta ki a Reuters, hogy a kínai nagy állami bankok külföldön is a jüan megtámogatását célzó intervencióra készülnek, amelynek hatására a jüan nagyot ugrott az elmúlt napok hanyatlása után. Elképzelhető tehát a lap szerint, hogy a kínai hír hatására a különféle kereskedési algoritmusok gyors pozíciózárásokat indítottak el a forint euróval, illetve dollárral szembeni relációjában is és ez okozta a hirtelen mozgást.

Azóta megint megingott az árfolyam, az euró viszont még 420 alatt, a dollár 433 forint alatt maradt. Egyelőre.