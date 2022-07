Megszólalt a Raiffeisen: brutális recesszió tarolhatja le Magyarországot

A Raiffeisen Bank szakértői az inflációról, az energiaválságról és a külföldi heylzetől is beszéltek mai sajtótájékoztatójukon.

A Raiffeisen Bank szakértői beszéltek a kamatemelésről, illetve az EU és az USA aktuális gazdasági kihívásairól, valamint az olajpiacról is. Szerintük az infláció 14 százalék körül tetőzhet, és a jegybank kamatemelési sorozata is folytatódhat. Kiderült az is, mi várható az olajpiacon, illetve mivel kell szembenézni Európában.

Jön a válság, mi sem ússzuk meg

Válságtanácsot tartott ma a kormány, és valóban válságra kell készülni - fogalmazott Török Zoltán, a bank elemzője. Megmondhatatlan, mennyire lesz súlyos az energiaválság, rosszra és még rosszabbra kell felkészülni. A bank azzal számol, hogy az ország olyan helyzetbe kerül, hogy energiahiány lesz az országban: ez azonban nem elsősorban a lakosságot fogja érinteni, hanem a nagyfogyasztókat, vagyis az ipart. Nagyon gyors fordulat következik majd be: az első negyedévben 8% volt, ez már a múlté, a másodikban 5,5 százalék volt a növekedés. Az év végére mélyen negatívba fordul majd a növekedési mutató.

A recesszió a külső kereslet megtorpanása, valamint a nagyon magas, még tovább emelkedő infláció miatt következik majd be. A munkaerőhiány is megteszi a magáét: akár két-három negyedév múlva munkahely-hiány lesz, de szerinte a munkanélküliség nem lesz magas. A vállalati beruházásokat azonban szintén sújtja a rossz beruházási kedv és a nagyon magas kamatok: Török Zoltán szerint a következő év sem lesz vidám.

A jelenleg ismert árstopok a bank szerint velünk maradnak, a kormány saját magnak állított csapdát, mert a fokozatos megszüntetésnek is komoly ára van - minden értelemben. Bár maradnak az intézkedések, a Raiffeisennél 14%-os tetőzésre számítanak az infláció területén. A forint árfolyamáról elmondta, hogy most nehéz előrejelzést adni, mert sok a bizonytalansági tényező: amíg a kockázatvállalási hajlandóság alacsony, és tartanak a jelenlegi gondok (háború, drágulás, energiaválság), addig a magyar gazdasággal kapcsolatos kockázatok is megmaradnak.

Az elemző szerint megfelelő a jegybank által kínált a kamatprémium, ő arra számít, hogy további 200 bázispontos kamatemelés lesz. Az év vége előtt azonban véget érhet majd a kamatemelési ciklus, de ehhez szükség lesz arra is, hogy az infláció valóban a 13-14%-os tetőzésnél maradjon.

Európa: recessziós félelmek

Van tartaléka a gazdaságoknak, különösen a háztartások pénzügyi tartalékai miatt, a kereslet pedig még nő. Erős a munkaerőpiac Európában, a bérek három százalékkal emelkedtek. A COVID miatt erős szociális védőháló tűnt el, de úgy tűnik, hogy ebből lassan kilábal a kontinens. Van esély arra, hogy kisebb recesszió jöhet, de a hatásai nem lesznek talán hosszúak: itt természetesen a háború, valamint a folyamatos pénzromlás a felelős. 2-3% közötti GDP-növekedéssel számolnak a bank szakértői, az év elején 4% feletti bővüléssel számoltak - mondta el Pálffy Gergely. A fragmentációs kockázatok ellensúlyozására az EKB hamarosan mentőcsomagot jelent majd be, ez főleg a dél-európai országoknak lesz segítség.

Nincs komoly baj az Egyesült Államokban

Technikai recesszióban lehetett az amerikai gazdaság, két negatív GDP érték van. Valószínűleg a második negyedévben is 1,5% lesz a gazdasági visszaesés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az amerikai gazdaság recesszióban lenne. A munkaerőpiac továbbra is emelkedésben van, de 11 millió a betöltetlen állások száma, minden amerikai munkanélküli két állás közül választhat. A FED szempontjából kedvező, hogy a bérinfláció növekedése megtorpant, maga az infláció 8 százalék körül alakult - itt is magas szinten vannak az energia- és az élelmiszerárak. A kamat 75 bázisponttal nőtt, és kérdés, hogy meddig mehet ez még feljebb - az elemzők szerint valószínűleg idén befejeződik Amerikában a kamatszigorítás - mondta Blahó Levente, a bank elemzője.

Fontos változások az olajpiacon

Véget ér az OPEC termelési megállapodása augusztus végével, ősztől pedig mindenki annyit termel, amennyit szeretne. Nem tudjuk azonban, milyen megállapodás fog születni, az amerikai elnök arra szeretné rávenni az OPEC tagjait, hogy több olajat termeljenek, de nem tudni, hogy ez sikeres meggyőzés lesz-e. A keresleti oldal rendkívül erős, sosem volt még ilyen magas a fogyasztás, Magyarország beletartozik ebbe a körbe. Csökkentheti a keresletet, hogy ha Kína folytatja a Zéró COVID-politikát, akkor a lezárások miatt ott kevesebb olaj fog majd fogyni.