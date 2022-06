Szorul az energiahurok: már télen meg fogjuk érezni az elzárt gázcsapokat?

Egyre több európai országban akadozik az orosz gázellátás, mondta el Holoda Attila az RTL Reggeliben. A szakember szerint viszont ezt most, a melegben nem fogjuk megérezni még. Csak télen, a fűtési szezonban.

Holoda Attila, egykori energetika helyettes államtitkár arról beszélt a mai Reggelibem, hogy egyre több országan akadozik az orosz gázellátás. Míg egyes országok esetében szemmel láthatóan fenyegetési céllal korlátozták a gázellátást, addig hazánkban ez nem igaz.

A mi esetünkben is van egyfajta korlátozás karbantartás miatt, de mindenki azt ígéri, az oroszok is, hogy egy hét, és minden vissza fog indulni – magyarázta az energetikai szakértő, aki azt is megjegyezte, hogy ennek ellenére furcsa, hogy egyszerre két fontos vezetéken is javítási munkálatokat végeznek. Emiatt pedig – ha nem is most, a nyári melegben – de legkésőbb jövőre, a fűtési szezon közepén mindenképpen problémák lesznek. Ennek az az oka, hogy a legtöbb európai ország elkezdte leválasztani magát az orosz gázról, annak ellenére is, hogy ahogyan hazánk esetében is a gázellátás legnagyobb része Oroszországból érkezik

- mondta.

A benzinárak esetében Holoda Attila az interjú során elmondta, hogy ma már egyre több kútnál tapasztalható hiány, és sok helyen kénytelen korlátozni a fogyasztók vásárlását. Ezt pedig a nem rég meghosszabbított ársapka idézte elő, hiszen senki sem akar veszteségesen üzemanyagot értékesíteni. Ráadásul az árstop miatt a jelenlegi helyzetben se fogják vissza emberek a fogyasztásukat és ugyanúgy az autót részesítik előnyben.