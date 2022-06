Ezek a legjobb bankszámlák nyaraláshoz 2022-ben: rengeteget spórolhatsz egy jó döntéssel

A COVID-járvány talán egyre kevésbé liheg a nyakunkban, így a legtöbb magyar idén már bátrabban tervez a nyárra egy kis feltöltődést, kikapcsolódást. Ugyanakkor az infláció és a forintgyengülés a nyaralás költségeire is rányomja bélyegét, így nagyon nem mindegy milyen bankszámlával vágunk neki a nagy kalandnak.

Egy friss felmérés szerint a legtöbb magyar augusztusban veszi ki szabadságát, a résztvevők zöme belföldi üdülést tervez, míg a külföldre látogatók aránya 15 százalék.

A 2019-es kutatás eredményeihez képest jelentősen többen mennek idén nyaralni. Az utazási kedv mellett pedig a vakációra elköltött összeg is emelkedést mutat: míg 2019-ben 169 ezer forint volt a nyaralásra szánt átlagos összeg, idén 301 ezer forinttal terveznek gazdálkodni az üdülés alatt a magyarok. Az összeg emelkedése nem meglepő, tekintve, hogy a nyaralás is jelentősen megdrágult, a külföldi utazások költségét pedig a forint látványos gyengülése is tetézi.

A kutatásból az is kiderül, hogy a legtöbben bankkártyával terveznek fizetni, amire szerencsére már szinte mindenhol van lehetőség. Az viszont nem mindegy, hogy milyen bankszámlával indulunk útnak és hogyan vesszük igénybe a bank szolgáltatásait. Ha nem figyelünk oda, a költségeink rendesen elszállhatnak! Te se költs fölöslegesen, ismerd meg a legjobb bankszámlákat (nem csak) nyaraláshoz!

Fagyaszd be a költségeket a legolcsóbb bankszámlával!

A legtöbben csak csóváljuk a fejünket, amikor megkérdezik, mennyit fizetünk az egyes banki tranzakciókért, számlamozgásokért. Jó hír, hogy a bankoknak minden évben kötelező küldeni egy kimutatást az ügyfeleiknek, amiben részletesen szerepel az előző év összes költsége. A kimutatás már januárban meg kellett, hogy érkezzen mindenkihez, postán, vagy online, a netbankba.

Ez a kivonat segít átlátni a bankszámlához kapcsolódó kiadásokat és átgondolni a bankolási szokásokat, vagy az egyszerű bankváltás lehetőségét. Ha tavaly is voltál nyaralni, érdemes megnézni az akkor keletkezett banki költségeket is. A bankszámlákat összehasonlító kalkulátora remek segítség az egyes ajánlatok feltérképezésében. Segítségével kigyűjtöttük a nyár legjobb termékeit, melyeket az alábbi táblázatban foglalunk össze 400 ezer és 250 ezer forint számlára érkező jóváírással:

Ha teljesen ingyenes bankszámlát szeretnél, a CIB Bank ECO-t, az UniCredit Bank – Partner Aktív Zéró Csomagját, vagy a Raiffeisen Bank Prémium Gold 2.0 számlacsomagát válaszd. Az utóbbi bankszámlához minimum 400 ezer forint beérkező jóváírást kell teljesíteni minden hónapban, az előbbi két konstrukció esetén ennél jóval kevesebb az elvárt jövedelem.

Fontos azonban, hogy ismerkedj meg az egyes konstrukciók részleteivel és feltételeivel, hiszen az egyes termékek között óriási különbségek lehetnek.

Tippek külföldre

Ha új bankszámlát nyitsz, elsősorban természetesen nem csak a nyári időszakra gondolsz, hiszen itthon is használni fogod a kártyád. Az ingyenes bankszámlákkal sokat spórolhatsz, de tudnod kell, hogy a külföldi használatakor ugyanúgy keletkezhetnek költségeid, mint bármelyik másik csomagnál.

Vedd tehát figyelembe a választáskor azt is, hogy milyen díjak merülhetnek fel egyes külhoni tranzakciók során, illetve, hogy a díjmentes készpénzfelvételek csak itthon vehetők igénybe, érdemes tehát a kártyát inkább csak vásárlásra használni. Emiatt pedig jó, ha készpénzt is viszel az útra.