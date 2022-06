Erre nem számított senki: sokkban a benzinkutak, mi lesz így az üzemanyag-ellátással

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány mai bejelentése alapján október 1-ig maradnak az árstopok, így a benzin literenkénti ára továbbra is 480 forint. Az hatósági áras benzin miatt továbbra is csődveszélyben vannak a kisebb kutak, ugyanis így nyereség nélkül kell működniük – számolt be róla az RTL.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke arról beszélt a csatornának, hogy amíg nincsenek meg a szabályozás részletei, addig nehéz megmondani, lesznek-e ellátási gondok a kutakon. Szerinte a jelenlegi ellátást csak akkor lehet garantálni, ha az árstop részleteiben lesznek változások, csökken a kedvezményezettek köre, és esetleg akár emelik a benzin hatósági árát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője szerint sokként érte a döntés a szakmát. Fogyasztói szempontból ez szerinte előnyös, de szakmailag megvan a veszélye, hogy ellátási problémák alakulnak ki, ha a kisebb kutak bezárni kényszerülnek a nyereségveszteség miatt.

