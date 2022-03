Ez lehet az utolsó szög a gazdaság koporsójában: hatalmas elbocsátási hullám is jöhet

Minden helyzetben vannak vesztesek és nyertesek, mégis nagy küzdelem vár a vállalkozókra a háborús időszakban. Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) társelnöke a Világgazdaságnak árulta el, hogy sok múlik azon, hogy a cégek kellően rugalmasak és ütésállóak. Különben könnyen nem élhetik túl ezt az időszakot.

Az orosz-ukrán háború még csak egy hónappal ezelőtt robbant ki és egyelőre felmérhetetlen, hogy a gazdaság szövete mennyire fog sérülni, ugyanis ez nagyban függ a háború hosszától és az azt lezáró egyezmények tartalmától. Azt viszont Lakatos Péter szerint egyértelmű, hogy már most nagyon erős, szokatlan behatásoknak van kitéve a rendszer.

Az viszont, akinek sikerült jól megértenie, felmérnie ezeknek a logikáját, irányát, ütemét és szervezetileg is rugalmas a működése, az akár könnyedén hatalmas előnyre is tehet szert a versenytársaival szemben. Persze szimplán ez a rugalmasság nem elég, hiszen a vállalkozásoknak ütésállóknak is kell lenniük, hogy egyáltalán túléljék ezt az időszakot.

Az MGYOSZ társelnöke felhívta arra is a figyelmet, hogy bár nem tartja ördögtől valónak a hatósági árakat és azok alkalmazását a piac tökéletlensége esetén, ugyanakkor indokoltnak kell lenniük és mindenekelőtt átmenetinek és a legszélesebb értelemben normatívnak. Ugyanis szerinte ezek az állami beavatkozások az elmúlt 30 évben egy-egy koporsószöget jelentettek a szabadpiac evolúciójában. Ugyanis bár a társadalmi feszültségeket enyhítették, de beleavatkoztak a piac természetes működésébe.

Lakatos Péter elmondta, hogy a hazai vállalkozások életét már így is számtalan körülmény nehezíti, így könnyű szerrel előfordulhat egy nagyobb elbocsátási hullám is, aminek az lesz az eredménye, hogy a piac továbbra is munkaerőhiánytól fog szenvedni. Számításai szerint ugyanis, ha a turizmusnak sikerült visszatérnie a régi lendületéhez, ami mellé egy átlagos építőipari konjunktúra társulna, akkor mindenképpen munkaerőimportra lesz szükség.