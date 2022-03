Háborús zsebszótár: mutatjuk, mi a jelentése a most gyakran hallott kifejezéseknek, szavaknak

Az orosz-ukrán háború kapcsán rengetegen keresnek rá, hogy mi a jelentése egyes szavaknak, amelyeket mostanában gyakran hallanak, mint a demilitarizálás, a humanitárius katasztrófa, vagy humanitárius segítségnyújtás, az embargó vagy az oligarcha szavak. Ezek között sok idegen eredetű kifejezés is található, mint a kapitulál, vagy az eszkalálódik. Friss gyűjtésünk most azokat a szavakat tartalmazza, melyre a legtöbben keresnek a Googleben, vagyis sokan nem tudják, mi a jelentése, értelme.

Akárcsak a járványidőszak kezdetén, most az orosz-ukrán háború kitörésével is rengeteg olyan szóval találkozik nap mint nap, amelynek nem feltétlenül ismeri a jelentését. Ahogy 2020-ban megtanultuk, mi az az operatív törzs, és mit jelent a pandémia vagy a moratórium, addig 2021-ben újratanultuk a görög ábécét, és szinte már megértettük, mi az az eucharisztikus, vagy az NFT. A 2022-es viszont ismét új kihívások elé állítja a magyarokat, ezúttal a háború következtében hallunk gyakran ismeretlen szavakat. A Pénzcentrum gyűjtése segít eligazodni ezek között.

A kifejezéseket ábécé sorrendben közöljük.

De facto jelentése

A de facto latinból átvett kifejezés jelentése 'gyakorlatilag' vagy 'a gyakorlatban', mely többnyire ellentétben áll a jogi helyzettel (de jure). Például de facto állam minden olyan állam, amely a gyakorlatban önállóként működik, de az államiságát nemzetközi viszonylatban vitatják és szuverenitását az ENSZ sem ismeri el.

Az orosz-ukrán háború kapcsán többféle kontextusban megjelenhetett ez a kifejezés. Például a Kreml "de facto barátságtalan országnak" tekinti az összes olyan államot, mely szankciókat szavazott meg Oroszország ellen, illetve szintén a Kreml közlése volt, hogy "az Egyesült Államok de facto gazdasági háborút folytat Oroszország ellen".

Deklarálás, deklaráció jelentése

A deklaráció lehet 'elvi jelentőségű, ünnepélyes nyilatkozat', amelyet akár egy vagy több állam is megtehet közösen, vagy 'valamely nagyobb közösséget érintő rendelet, határozat'. Az orosz-ukrán háború kapcsán több kontextusban is találkozhattunk ezzel a szóval, egyrészt Vlagyimir Putyin gyakran utalt arra a 2008-as bukaresti NATO-csúcson született nyilatkozatra, vagyis deklarációra, amelyben a tagországok az jelentették ki, hogy Ukrajna és Grúzia NATO-tagok lesznek, bár határidő megjelelölés nélkül. Döntés nem született erről, mert több tagállam ellenezte. Illetve voltak egyéb deklarációk is, melyek fontos szerepet játszottak a konfliktus kiéleződésében.

Másrészt találkozhatunk a szóval abban a kontextusban is, hogy tárgyaltak az Ukrajna feletti repülési tilalmi zóna deklarálásáról is. Ebben az esetben viszont már nem 'nyilatkozat' értelemben, hanem 'kihirdetés, kinyilvánítás' értelemben használják.

Demilitarizálás, demilitarizáció, demilitarizált övezet jelentése

A demilitarizálás, demilitarizáció szavakat abban az értelemben használják, amikor a katonai jellegű intézményeket, akár a teljes hadiipart egy adott területen megszüntetik, a hadsereget leszerelik, lefegyverzik. A demilitarizált övezet vagy zóna pedig egy olyan területet jelöl, ahol tilos katonai létesítményeket létrehozni, működtetni, vagy haderőt állomásoztatni. Ilyen övezeteket többnyire egyezményekben, (béke)szerződésekben jelölnek ki.

Az orosz-ukrán háború óta azért találkozhatunk sűrűbben a demilitarizáció kifejezéssel, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök kezdetektől fogva hangsúlyozza, hogy "Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására". Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője március 22-én szintén állította, hogy Ukrajna megszállása nem tartozik a "különleges katonai művelet" céljai közé, amelyek az ország demilitarizálása, "nacionalista alakulatoktól" való megtisztítása, semleges státuszának elérésére, illetve a kijevi vezetés által annak a ténynek az elismerése, hogy a Krím Oroszország elidegeníthetetlen része, valamint a donyecki és luhanszki "népköztársaságok" függetlenek.

Dezinformáció jelentése

A dezinformáció jelentése 'félretájékoztatás'. Eredetileg katonai kifejezés volt, amikor szándékosan meghamisított információkkal próbálták az ellenfelet megtéveszteni, később politikai fogalommá vált. Most ismét katonai értelemben használatos: a szándékos félretájékoztatás, vagy hamis információk megzavarhatják az ellenfelet és a közvéleményt. Jó példa az a hamis videó, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fegyverletételt jelentett be.

Diverzáns jelentése

A diverzáns szó a régi katonai szakszóval, a diverzióval fakad közös tőről, a latin divertere, diversum (‘elterel’) igéből. A diverziónak két jelentése van, az egyik az ‘elterelő hadmozdulat’, a másik a ‘kártevő, felforgató tevékenység az ellenséges hátországban’ a Magyar etimológiai szótár szerint. Ebből a második jelentésből képződött a diverzáns ‘kártevő, felforgató, aknamunkát végző személy’ jelentésben.

Mivel második jelentése az orosz nyelvben alakult ki, így onnan vehettük át közvetlenül, vagy közvetítéssel. A jelenlegi orosz-ukrán háborús helyzetben a híradásokban főnévként és melléknévként is találkozhatunk a szóval, mint pl. "orosz diverzánsokat vettek őrizetbe", "diverzáns csoportot fogtak el", vagy "diverzáns akciót hajtottak végre". Köznapi jelentése ugyanúgy 'zavart keltő, felforgató, bajkeverő' lenne, azonban jelen helyzetben háborús felforgató tevékenységet jelent.

Embargó jelentése

Az embargó jelenétse önmagában 'tilalom, korlátozás, zárlat', a leggyakrabban viszont a kereskedelempolitikában alkalmazzák, amikor bizonyos árucikkek kivitelét korlátozzák vagy megtiltják egy adott országból, illetve ugyanígy megtiltható bizonyos áruk bevitele egy adott országba. Az embargó kivetése szélsőséges gazdasági diszkrimináció eszköze lehet egy országgal lehet. Legismertebb példája az Amerikai Egyesült Államok embargója Kubával szemben, meg 1960 óta van érvényben.

Az embargó szóval az orosz-ukrán háború kapcsán az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók kapcsán lehet találkozni. A gazdasági szakciók része az exporttilalom is.

Eszkalálódik, eszkalálódás, eszkaláció jelentése

Az eszkalálódik ige jelentése, hogy 'fokozodik, élénkül'. Legtöbbször bizonyos helyzetekre alkalmazzuk, ha az addig történtek súlyosbodnak, elmérgesednek. Egy háború ugyanúgy eszkalálódhat, akár egy vita. Az eszkaláció kifejezésnek viszont van egy kifejezetteb háborús helyzetben alkalmazott jelentése, ez pedig a 'háború lépcsőzetes, fokozatos kiterjesztése, újabb államok bevonódása a konfliktusba’.

Humanitárius katasztrófa, humanitárius folyosó, humanitárius segítségnyújtás jelentése

Önmagában a humanitárius szó (melléknév) azt jelenti, 'az embereken segítő' az Idegen Szavak Szótára szerint. A Magyar etimológiai szótárban ‘emberbaráti, az emberi szenvedéseket enyhítő’ értelemben találjuk meg ezt a szót. Viszont ez az értelmezés némiképpen ellentmond olyan szókapcsolatokban, mint pl. a humanitárius katasztrófa. Ezért érdemes tudni, hogy ez a szó, illetve más sok ebbe a szócsaládba tartozó szó (mint a humán, humanizmus, humanista, humánus, stb.) is, a latin humanus szóból erednek, melynek jelentése 'emberi'. Ebből származik az angol humanity szó is, melynek jelentése kettős: lehet 'emberiség' és 'emberiesség' is.

Ahogy ma legtöbbször használják a humanitárius szót, az mindig az emberiességgel, emberi bánásmóddal függ össze. A humanitárius katasztrófa kifejezést olyan eseményekre alkalmazzák, amikor egy természet vagy ember által okozott csapás egyszerre van pusztító hatással a környezetre és rengeteg embernek okoz szenvedést. A jelenlegi orosz-ukrán háború emberek millióit kényszerített, hogy elhagyják otthonukat, az országot, ahol élnek, illetve sok civil áldozatot is követelt már a konfliktus.

A háborús övezetekben rekedt civilek számára humanitárius folyosó megnyitásáról tárgyaltak a felek, azóta pedig rengetegen menekültek meg ezeken az utakon keresztül. Ez a kifejezés lényegében egy olyan biztosított útvonalat jelent, melyen keresztül a háborús zónát el lehet hagyni anélkül, hogy támadástól kellene tartania annak, aki azon keresztül távozik.

A humanitárius segítségnyújtás a katasztrófák károsultjainak segítését jelenti, melyet segélyszervezetek végeznek. Az Európai Unióban ezt a tevékenységet a szervezetek a humanitárius alapelvek - emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség - szellemében végzik. A humanitárius szó jelentése lehet tehát 'embereken segítő, emberi szenvedést enyhítő', vagy a szókapcsolattól függően 'emberi, emberek tömegeit érintő, emberiesség jegyében történő" is.

Kapitulál, kapituláció jelentése

A kapitulál azt jelenti ‘megadja magát, leteszi a fegyvert’, vagy ‘meghátrál, behódol’. A kapituláció jelentése ‘megadás, fegyverletétel’, vagy ‘behódolás’. Az orosz-ukrán háború kapcsán esik gyakran szó Ukrajna esetleges kapitulációjáról.

Oligarcha jelentése

Az oligarcha szó a a görög oligarkhia (‘kevesek uralma’) szóból származik, eredetileg ‘hatalmaskodó főnemest, kiskirályt’ jelent, történelemórákon találkoznak a diákok általában ezzel a kifejezéssel. A magyar politikai közbeszédbe is átszivárgott az oligarcha kifejezés. A háború kapcsán most a gazdag, hatalomhoz közel álló oroszokat nevezik leggyakrabban oligarcháknak.

Stagfláció jelentése

A stagfláció szó a stagnálás és az infláció szavak összevonásával jött létre, közgazdasági fogalom, mely azt a helyzetet jelenti, amikor a gazdaság stagnál, miközben nő az infláció, valamint magas munkanélküliségi arány is társulhat hozzá. Abban nincs konszenzus a közgazdászok között, hogyan állhat elő egy ilyen helyzet, korábban lehetetlennek is tartották a hosszú távú stagflációt, amíg az 1970-es években meg nem tapasztalták. A stagfláció olyan időszak, amely gazdaságilag igen kedvezőtlen.

Jelenleg azért beszélhetünk stagflációról mert 2021-ben már jelentkeztek azok a hatások - részben a járványból való kilábalás következményeként -, amelyek az infláció hosszú távú emelkedését ígérték (pl. a kőolaj drágulása, az ellátási láncok leterheltsége). Ezt a helyzetet csak súlyosbította az orosz-ukrán háború kitörése és az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók. Ráadásul így - bár ez nem egyedül a háború következménye - az infláció emelkedése mellett feltehetően gazdasági visszaeséssel is kell számolni, így újabb stagflációs időszak következhet.

SWIFT-rendszer jelentése

A SWIFT rendszer kifejezésben a betűszó a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication rövidítése, mely nem más, mint a bankok globális telekommunikációs rendszere. A SWIFT rendszert 1973-ban alapították, a legfontosabb cél az volt, hogy az egész világra kiterjedő hálózaton keresztül lehessen pénzt mozgatni a bankszámlák között. Ez a rendkívül biztonságos platform mintegy 2500 bank tulajdonában áll. A központja Belgiumban, Brüsszelben van, évente több száz milliárd dollárt utalnak át ezen keresztül.

Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók egyike volt, hogy az országot lekapcsolják erről a rendszerről, ezzel gyakorlatilag kizárva a nemzetközi kereskedelemből, amely a SWIFT-en keresztül történik.