Kerekedik a baj: a héten sem nyit ki az orosz tőzsde

Március 14-18 között sem nyit ki az orosz tőzsde, ami már a harmadik hete tart zárva.

A március 14-18 közötti időszakban sem nyit ki az orosz tőzsde, ezzel már a harmadik hete tart zárva a moszkvai parkett. A moszkvai részvénypiacon február 25-e óta nincs kereskedés, egy nappal azután zárt be, hogy megkezdődött Oroszország inváziója Ukrajnában - írja a Wall Street Journal.

Külföldi tőzsdéken, például a londoni és a New York-i részvénypiacon egy ideig még lehetett kereskedni orosz részvényekkel, ahol hatalmas zuhanást szenvedtek el a papírok, de több részvény kereskedését azóta felfüggesztették, sőt, az Egyesült Államokban még a tőzsdén kívüli kereskedést is. Az orosz részvények több indexből, például az MSCI-indexekből is kikerültek.