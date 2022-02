Közeledik az energiahiány? Sok magyar benzinkút húzhatja le a rolót a háború miatt

Az ukrán-orosz háború kitörése ellenére szerencsére továbbra is zavartalanul kapunk áramot északkeletről, illetve déli és nyugati irányból földgázt. A kormány szerint hónapokra elég tartalékkal rendelkezik az ország, viszont a benzinkúttulajdonosok egyre jobban aggódhatnak.

A népszava.hu számolt be arról, hogy a szomszédunkban kirobbant háború dacára is zavartalanul érkezett a földgáz Magyarországra. Ennek oka többek között az, hogy októberben lépett érvénybe a magyar-orosz gázszállítási szerződés, aminek értelmében már nem Ukrajnán, hanem Szerbián keresztül kapjuk. Ehhez hasonló mennyiség érkezik hazánkba Ausztria felől is, illetve folyamatosan zajlik a beszállítás a magyar-horvát vezetéken is. A hazai központi gázszállító rendszert üzemeltető FGSZ adatai szerint nem volt észlelhető fennakadás sem a magyar-ukrán határon, sem az unió keleti gázbehozatalában.

Jelenleg mind a hat irányból érkezik földgáz hazánkba, ami mellett az ország jelentős méretű tárolókkal rendelkezik, amik biztosítják vész esetén a magyar lakosság ellátását akár hónapokon keresztül. Hasonló a helyzet az áramellátással is, ami az állami Mavir honlapjának tanúsága szerint továbbra is zavartalan az ukrán helyzet ellenére is.

Sokkal sötétebbek a jóslatok viszont a benzin kapcsán, ami miután tegnap a nemzetközi energiatőzsdék kilőttek az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára percek alatt csaknem 10 százalékot drágult. Bár a benzinkutak többségét ellátó Mol a héten nem emelt nagykereskedelmi üzemanyagárán ez a szakértők szerint nem lesz hosszútávon tartható és az olajdrágulás miatt a jövőhéten már elkerülhetetlen lesz. Ami könnyen ahhoz vezethet, hogy tömegével kell majd lehúzniuk a rolót a kisebb, magánkézben lévő kutak.