Sok szülő nem kér az adóvisszatérítésből: szívesebben látnák a rászorulóknál ezt a pénzt

Hamarosan a számláján lesz a 2021-es adóvisszatérítés mindenkinek, aki arra jogosult és nyilatkozott róla december 31-ig. Sokan vannak azonban olyanok, akik nem szorulnak rá erre az összegre, és szívesebben látnák ott pénzt, ahol valóban szükség van rá.

A napokban érkeznek a gyermekek után járó adóvisszatérítések, sok család már az erről szóló értesítést is megkapta postán. A levelet a miniszterelnök írta alá. Közben civilek arra buzdítanak, akinek nincs égető szüksége most erre a pénzre, az ajánlja fel szegényeket támogató szervezeteknek ezt az összeget. Továbbadó elnevezéssel civil szerveződés indult azért, hogy a 600 milliárd forint legalább egy része a valóban rászorulókhoz kerüljön - számolt be az RTL Klub Híradója.

Az kezdeményezők szeretnék gondolkodásra biztatni az embereket, és arra kérni őket, hogy ennek az összegnek egy részét, akármilyen kicsi részét is ajánlják fel olyan szervezeteknek, alapítványoknak, kezdeményezéseknek, amelyek számukra szimpatikus és fontos célt tudnak elérni.