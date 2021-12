Hivatalos: januárban emelkedik a nyugdíjkorhatár Magyarországon - Turmix (48. hét)

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 48. heti (webes) kiadása. Ha a napi hírzaj nélkül szeretnél képbe kerülni, ezt a cikket neked találtuk ki.

Három podcastünk is megjelent a héten!

Az egyik az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának második adása. A sorozatban olyan magyarokat mutatunk be, akik maradandót alkottak az üzleti életben. A második epizódban a BiotechUSA táplálékkiegészítőket gyártó és forgalmazó cég vezetői, Lévai Bálint és Lévai Balázs voltak a vendégeink.

Cikkünk a témában itt olvasható, a podcast pedig elérhető szinte minden podcastfelületen, beleértve a Spotify-t, az Apple Podcastet, a Google Podcastet és a Soundcloudot is. Ha kattintasz, innen is jó szórakozást kívánunk, ha pedig tetszett, akkor kövesd be az Első Yard podcastcsatornáját, hogy ne maradj le a még decemberben érkező új részről sem!

Elszálló infláció vs. kamatemelés – vajon mire számíthatnak most a magyarok, milyen hatást gyakorol a pénzügyeikre a jelenlegi gazdasági helyzet? A Pénzcentrum másik, most megjelent podcastje ezeket a témákat járta körül. Vendégünk volt Sziráki László, a CIB Bank Digitális Csatornák és CRM vezetője, illetve Palkó István, a Portfolio pénzügy divíziójának vezető elemzője. Az adásért katints ide!

Nehéz időszak vár a magyar családokra, járvány, kiégés, ünnepi időszak – erről is szó volt podcastünkben, melyben Tóth Zsuzsa, a CIB Bank HR-igazgatója és Füredi Júlia szervezetpszichológus, HR szakember volt a vendégünk. Az adás ide kattintva hallgatható meg.

Zsebre megy

Ha hitel kell, most menj a bankba: mivel drágulás jön ott is. "A hitelpiac átalakulóban, a hitelkamatok történelmi mélypontja már a múlt ködébe vész. Még jelenleg is igen kedvező feltételekkel lehet lakáshitelt, vagy személyi kölcsönt felvenni, de a jelek azt mutatják, hogy igen rövid időn belül komoly drágulásra lehet számítani" - hívták fel a Pénzcentrum figyelmét a Bankmonitor elemzői. Részletekért kattints ide.

Van egy jó hírünk a módos családoknak: gyerekeik nemigen fognak elszegényedni. Legalábbis azokhoz képest nem, akik amúgy is szegénységben nőttek fel. Egy friss EU-s kutatás ugyanis azt mutatta ki, hogy hazánkban a rossz gazdasági körülmények között felnövők 16,2 százalékát érinti felnőttkorban az elszegényedés veszélye, a jó körülmények között felnövők esetében viszont ez az arány csupán 10 százalék. Ez utóbbi a 9. legalacsonyabb szám az egész EU-ban, ami azt jelenti, hogy aki Magyarországon jó gazdasági állapotú háztartásban nő fel, annak igen kicsi – még EU-s szinten is – az esélye arra, hogy felnőttként veszélyeztesse a szegénység. Részletekért olvasd el cikkünket ide kattintva.

Régen tudtuk, de attól még fájhat: 2022. január 1-jén megemelkedik a nyugdíjkorhatár Magyarországon. 2014 óta ugyanis évről-évre sávosan emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár hazánkban. Aki 1952. január 1-je előtt született, annak a nyugdíjba vonuláshoz a betöltött 62. életév volt a feltétel, az 1952-ben születetteknek a 62. életév betöltését követő 183. nap, az 1953-ban születettek számára pedig már a betöltött 63. életév. Így jutottunk el az utolsó lépcsőig: 2022. január elsején az 1957-ben vagy azt követően születettek számára a korhatár 65 évre emelkedik. Kattints ide, ha arra vagy kíváncsi, milyen egyéb feltételei vannak a nyugdíjba vonulásnak. Jó hír, hogy a nyugdíjkorhatár további emelkedése egyelőre nincs napirenden.

Na még ez kellett: drágul az édesség is Magyarországon. Az édességgyártás minden összetevője drágult ugyanis az utóbbi időben. Emelkedett az alapanyagok ára: drágább lett a cukor, a kakaó, az olaj, a növényi zsírok, drágábbak lettek a szemes termények, a magvak és a gyümölcsök is. Ezenfelül drágább lett a munkaerő, a szállítás és emelkedtek a csomagolóanyag-árak is. "Nagyon sok hatás egyszerre érvényesül, amelyet a fogyasztók az árak emelkedésében tapasztalnak" – nyilatkozta a Pénzcentrumnak Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Részletek itt.

Ennyit költöttek a magyarok 2020-ban prostituáltakra: átlagosan a kiadásaik fél százalékát. Európában egyébként viszonylag kevés ország van, ahol nyilvántartják, mennyi pénzt áldoz a lakosság évente prostitúcióra, ezen országok közül viszont az Eurostat friss statisztikái szerint csupán Luxemburg előz minket: ott a kiadások 1 százaléka megy erre a célra. 2020-ban egyébként mindkét helyen jelentősen csökkent ez az arányszám, részletek és a többi ország adatai ebben a cikkben!

Itt a nagy műfenyőkörkép: Egyre többen nem vágott vagy földlabdás karácsonyfát tesznek a nappaliba az ünnepekkor, hanem műfenyőt. A szokásról persze megoszlanak a vélemények, de ez rengeteg magyart nem tart vissza. A Tescót, a Praktikert, valamint az eMag-Extreme Digital csoportot kérdeztük arról, hogy melyek a legnépszerűbb modellek és azok mennyibe kerülnek. Részletek itt.

Töredékáron áron juthatsz ingatlanhoz: egyre több nehéz helyzetbe került idős hirdeti meg ugyanis jóval áron alul ingatlanát, haszonélvezettel illetve életjáradékkal. A szakemberek szerint egy ilyen ügylet annak lehet előnyös, aki befektetési céllal venne lakást, házat, azonban a kimenetel bizonytalan, hiszen nem tudni, a vevő mikor veheti birtokba ténylegesen a lakást. Az életjáradékos modell egyébként jóval ritkább, mint az, amikor egy fix összeget fizet a vevő, aki az idős lakó halála után rendelkezhet szabadon az ingatlannal. Részletekért kattints ide!

Így juthatsz olcsóbban vény nélkül kapható gyógyszerekhez: ha feliratod őket. Nem vicc, összehasonlítottunk több olyan gyógyszerkészítményt, melyekből van vény nélkül kapható és vényköteles verzió is (általában a hatóanyag mennyiségében térnek el). Kiderült, hogy sokkal jobban megéri elmenni a háziorvoshoz és feliratni az adott gyógyszert. Népszerű pirulákat is bemutatunk ebben a cikkünkben.

Erre megy el a magyarok pénze: majdnem ötödrészt élelmiszerre. Egy friss kutatás szerint Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, ahol az EU-s átlagnál jóval nagyobb szeletet hasít ki az élelmezés a családok kiadásából. Az Európai Unión belül ebben óriási különbségek mutatkoznak: Luxemburgban és Írországban például 10 százalék alatt marad a mutató, Romániában pedig meghaladja a 26 százalékot is. Magyarországon a pontos arányszám 18,7 százalék. Részletek ebben a cikkben.

Üdvözlöm

Két hete kimaradt a hírlevelünk Üdvözlöm rovatából, ezért most pótoljuk, hogy interjút készítettünk a cseh Peter Kleknerrel, aki a Kifli.hu ügyvezető igazgatója. A teljes interjú itt olvasható el, de ide is kimásolunk egy részt:

Pénzcentrum: Hogyan alakulnak a napi rendelésszámok a Kiflinél?

Peter Klekner: A pandémia alatt nagyon kilengő volt, most 4000 rendelés körül járunk napi szinten.

A Balatonnál megmaradt a vásárlói réteg?

Nagyon látszik az, hogy utazik a vásárló. Abban az időszakban, amikor a vásárlóink a Balatonnál voltak, nőtt a rendelésszám, amikor visszajöttek Budapestre, csökkent. A balatoni rész, amit bővítettünk, megmarad, és a rendelésszámokhoz igazítjuk a futárjárást.

A magyar vásárlók rendkívül árérzékenyek –a Kifli viszont tudatosan egy drágább szegmensre lő alapból. Miért? Itt a legkönnyebb a minőséggel kialakítani egy biztos fogyasztói bázist? Kik a Kifli elsődleges vásárlói? Mennyire lehet bővíteni ezt a vásárlói bázist?

A Kifli életében a minőség, a jó étel, az egészséges életstílus kapja a legnagyobb hangsúlyt. Az egész portfóliónk úgy épül fel, hogy ezt képviseljük. Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy a vásárlók is folyamatosan mozdulnak abba az irányba, hogy nem mindegy például, milyen tojást esznek reggelire, és mi jó minőségű kínálatot szeretnénk adni nekik. De nálunk is megjelennek az árban sokkal elérhetőbb termékek is. Célunk tehát, hogy ne csak prémium termékek, hanem nagy választékban a tipikus szupermarket áru is elérhető legyen nálunk, minden, amit egy ember napi szinten vásárolhat.

A teljes interjú tehát ide kattintva olvasható el.

Még több jó cikk

Ezért jön annyi vendégmunkás Magyarországra: 2021. szeptember 1-től a nem szomszédos, nem EU-s munkavállalók könnyebben jöhetnek Magyarországra munkaerő-kölcsönzésen keresztül. A Pénzcentrumnak nyilatkozott a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetségének alelnöke, aki elmondta: az elmúlt 5 évben jelentős mértékben megnövekedett a Magyarországon termelő, szolgáltató vállalatok munkaerőigénye és ezt a volument már a környező országokból – Ukrajna, Szerbia – beszállított és szállásoltatott munkaerővel sem lehetett megoldani. Ha érdekelnek a részletek, kattints ide!

18 áldozat: idén eddig 858 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, 158-an szenvedtek sérülést és 18-an vesztették életüket szén-monoxid-mérgezésben - közölte a Pénzcentrum megkeresésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a fűtőeszközeinket műszakilag megfelelő állapotban tartjuk, biztosított ezek levegő-utánpótlása, valamint tisztában vagyunk a páraelszívó és a fűtő, vízmelegítő eszközök egyidejű üzemeltetésének veszélyeivel, akkor megfelelő biztonságban tudhatjuk magunkat, szeretteinket és háziállatainkat. Ha pedig mindent meg akarunk tenni magunkért, akkor mindemellett szén-monoxid-érzékelőt is telepítünk, az ugyanis életet menthet. Részletek ebben a cikkben.

Erre vigyázz, mielőtt betolsz egy fehérjeszeletet: szennyezett lehet. Egyre többen fogyasztanak fehérjekészítményeket és más táplálék-kiegészítőket, mielőtt azonban bármit elkezdenénk szedni, érdemes szakemberrel konzultálni. Időnk van: a fogyás vagy a tömegnövelés ugyanis inkább maraton, semmint sprint, életmódváltás nélkül pedig nincs tartós eredmény. Borszéki Péter személyi edzőt és Kőrösi Évát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Sportdietetikus Munkacsoportjának vezetőjét kérdeztük a témában. Utóbbi elmondta: a táplálékkiegészítő piac ötöde lehet doppinggal szennyezett, és a szakember arra is adott tippeket, hogyan kerülhetjük el az ilyen termékeket. Fogyás, tömegnövelés, részletek itt.

Nyomot hagyott a kijárási korlátozás: népszerűvé váltak a társasjátékok. A top társasjáték ebben az évben az egyik nagy online bolt szerint az Igaz vagy Hamis junior társasjáték lett. Ezen kívül kiemelkedően teljesítenek a funkciós, beszélő társasjátékok, például a Fel ne ébreszd aput! vagy az Undi Guszti. A táblajátékok közül nagyon megy a Monopoly: Szuper teljes körű bankolás, a Harry Potter Roxforti csata és a Jumanji. Ha még van olyan szeretted, aki számára nincs ajándékötleted, különösen érdemes ezt a cikket elolvasni.

Hiába a szigorú szabályozás: a drón slágerajándék lesz idén is. Az Alza 90 százalék feletti éves növekedésről, az eMag és az Extreme Digital pedig ezres nagyságrendű eladásokról számolt be a Pénzcentrumnak. Pedig egy-egy drón megvásárlása után – legalábbis a legális használathoz – még akár vizsgát is kell tenni. Részletekért kattints ide!



Máshol olvastuk

A tanárok 10 százaléka is kieshet december 15-én a közoktatásból: A pedagógusok 90 százaléka már kapott legalább egy oltást - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Népszavával. A lap szerint, mivel kevesebb, mint 150 ezer pedagógus van az országban, nagyjából 15 ezren lehetnek azok, akik nincsenek beoltva. A lap emlékeztet, hogy december 15-től kötelezővé válik az oltás a köznevelési szektorban.