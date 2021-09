Brutális pénzügyi katasztrófa jöhet: nem is gondolnád, mi lenne a legnagyobb okozója

Egyre több vállalat foglalkozik az éghajlatváltozás hatásaival, azonban az erről szóló beszámolók még mindig nem elég részletesek – állapítja meg az EY legfrissebb klímakockázati barométere, ami 42 országból több mint 1100 cég pénzügyi jelentését elemezte.

A pénzügyi világot egyre inkább foglalkoztatják a klímaváltozás következményei, amelyek a globális gazdaság működését is hátrányosan érintik. Emiatt folyamatosan nő azoknak a befektetőnek a száma, akik előnyben részesítik a környezettudatos piaci szereplőket, ezzel is segítve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.

A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) nevű munkacsoport azért dolgozott ki egy önkéntes jelentési rendszert a szervezetek számára, hogy azok egységes formában és átláthatóan tájékoztathassák az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi kockázatokról a befektetőket, a hitelezőket és a biztosítókat. A munkacsoport ajánlásai kitérnek arra is, miként érdemes beépíteni a fenntarthatóság szempontjait a vállalati stratégiába vagy a pénzügyi tervezésbe és a kockázatelemzésbe, mindezt úgy, hogy számszerűsíthetőek legyenek az eredmények.

Az EY elemzése szerint az idei riportok többsége (70%) már jobban lefedi a TCFD ajánlásait, mint két éve, azonban a dokumentumok nagy része (42%) még nem elég részletes. Kelet-Közép-Európában ennél is rosszabb a helyzet, a javasolt információknak csupán a fele (56%) kerül be a tájékoztatókba, és azok minősége (29%) is jelentős mértékben elmarad a nyugat-európai társaságok adataihoz képest (58%). Ráadásul szcenárió-elemzést a vállalatok mindössze 41 százaléka végez, pedig a TCFD keretrendszere szempontjából ez a legfontosabb módszer, hiszen általa kézzelfogható és végrehajtható cselekvési stratégiákat lehet felvázolni.