Te is naponta zuhanyzol? Óriási hibát követsz el a bőrgyógyász szerint

A bőrápolási termékek piaca az Egyesült Államokban virágzik, 2024-ben már több mint 100 milliárd dollárt tett ki. Egy orvos azonban megkérdőjelezi, valóban szükségünk van-e ennyi termékre. Dr. James Hamblin öt éven át kísérletezett azzal, hogy minimálisra csökkentse a tisztálkodási rutinját, elképesztő, amit tapasztalt.

Az emberi bőr, testünk legnagyobb szerve, körülbelül 1,4-1,9 négyzetméter felülettel rendelkezik. Ez az első védelmi vonalunk a külvilággal szemben, és fontos szerepet játszik szervezetünk védelmében.

Az Egyesült Államokban különösen nagy hangsúlyt fektetnek a bőrápolásra és a tisztaságra. A szépség- és tesztápolási termékek piaca, amely magában foglalja a bőr-, haj-, száj-, tusfürdő-, kozmetikai és illatszereket, 2024-ben már több mint 100 milliárd dollárt tett ki, és a szakértők szerint további növekedés várható - írja a CNN.

Dr. James Hamblin, orvos és közegészségügyi szakember elgondolkodott azon, hogy valóban szükség van-e ennyi termékre. A CNN-nek adott interjújában így fogalmazott:

Bármelyik gyógyszertárba besétálsz, és a megfázás és influenza elleni gyógyszerek mellett ott vannak a samponok és szappanok sorai. Ez elgondolkodtatott: mire jó ez az egész?

Hamblin úgy döntött, hogy saját bőrén tapasztalja meg, mi történik, ha radikálisan csökkenti a tisztálkodási rutinját. Körülbelül öt éven át kísérletezett különböző módszerekkel, és tapasztalatait a "Clean, The New Science of Skin" című könyvében foglalta össze.

Mint írja, ez az időszak a próbálkozások és hibák jegyében telt. "Ez idő alatt mindenféle terméket kipróbáltam, nem azzal töltöttem öt teljes évet, hogy soha nem zuhanyoztam.

Hamblin hangsúlyozta, hogy bár nem hagyott fel teljesen a tisztálkodással, "az biztos, hogy nagyon sokáig nagyon minimalista voltam". Kísérlete során arra kereste a választ, hogy mennyi tisztálkodás szükséges az egészséghez, és mennyi csupán személyes preferencia kérdése.

Hamblin szerint a bőrünk egy természetes mikrobiommal rendelkezik, amelyet a túlzott mosakodás és a sok tisztálkodószer használata károsíthat. Az intenzív szappan- és tusfürdőhasználat eltávolítja a bőr természetes

Szerinte nincs egyetlen „helyes” módja a zuhanyzásnak: egyeseknek elég egy gyors öblítés, míg mások teljes körű tisztálkodási rutint követnek. Az emberek tisztálkodási szokásait nagyrészt a társadalmi normák és a reklámok formálják, nem feltétlenül az egészségügyi szükségletek.