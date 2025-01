Fontos változás élesedett a magyar patikákban: örülhetnek a betegek, főként vidéken

A gyógyszertárak számában az utóbbi években lassú csökkenést lehetett érzékelni, mely főként a kisebb településeken élőket érintette. A patikák országos eloszlása is változott, jellemző volt, hogy vidéken szűnnek meg a fiókpatikák, kézigyógyszertárak, míg a városok egyre több közforgalmú gyógyszertárat tudtak fenntartani. A tavalyi évben azonban változás történt a fiókpatikák szabályozásában, amelynek hatására 2025-ben számottevően nőtt az ilyen gyógyszertárak száma. A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogyan változott a patikák száma az országban és hogy vármegyei szinten milyen változások történtek a gyógyszerellátásban.

2024. május 6-án lépett érvénybe a rendelet, miszerint a fiókgyógyszertárakban nem szükséges gyógyszerész fizikai jelenléte, a munkát távfelügyeletben is folytathatja, helyette szakasszisztens vezetheti a patikát. Ennek feltétele, hogy a gyógyszerész 15 percen belül elérhető legyen, és távközlési eszközökkel a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható, mind a gyógyszertár alkalmazottja, mind a beteg részére felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást ad. A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége akkor közleményében azt írta, a változások rövid és középtávon megállíthatják a fiókgyógyszertárak számának csökkenését, és hosszú távon hozzájárulhatnak új fiókpatikák nyitásához, és így az gyógyszerek elérhetőségének javulásához.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK, korábban NNK és OGYÉI) friss adatai szerint 2025 januárjában 2257 közforgalmú gyógyszertár működik az országban, míg tavaly év elején a számuk 2266, tavaly előtt 2280 volt, tehát. Fiókgyógyszertárból viszont jelenleg 647 található az NNGYK adatbázisában, míg tavaly még 612-t számláltunk. Ez jelentős növekedés. A változás már az említett rendelet hatályba lépését követően két hónappal is érzékelhető volt, mostanra azonban világosan látszik egy növekedő irány.

A kézgyógyszertárakból 134 darab van az NNGYK adatbázisában 2025 januárjában, tavaly ilyenkor még 147 volt. 2024-ről 2025-re tehát 13-mal van kevezebb kézigyógyszertár, 2023-ról 2024-re szintén 13 volt a csökkenés. A intézeti gyógyszertárak lakossági ellátó egységeinek (pl. kórházi patikák) száma nem sokkal változott, jelenleg 82 van, tavaly 83 volt az országban.

A gyógyszertári statisztikából látszik, hogy fiók- és kézigyógyszertár a fővárosban nem is található, ezek számának csökkenése vagy növekedése inkább a vármegyéket érinti. A fenti grafikon azt is megmutatja, hogyha a teljes képet nézzük, az összes lakossági forgalmat ellátó patikát, akkor számottevő változás nem érhető tetten megyénként. Pest, Somogy és Nógrád vármegyében 4-gyel több patika működik összességében, mint tavaly.

Azt viszont érdemes látni, hogy annak a településnek a lakosait, ahol helyben megszűnt a patika, és a legközelebbihez kilómétereket kell utazni ezentúl, nem vigasztalja a tény, hogy valahol máshol viszont egy egy patikával több van, így megyei szinten nem történt számbeli változás. Ugyanígy, ha egy nagyvárosban szűnik meg egy patika, az nem akkora érvágás, mert valószínűleg van még elérhető közelségben másik gyógyszertár.

A hivatalos meghatározás szerint a közforgalmú gyógyszertár olyan egészségügyi intézmény, ahol a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerkészítmények kiadásán kívül magisztrális gyógyszerkészítő tevékenységet is folytatnak. Tehát például kevernek helyben krémet, cseppeket, készítenek tablettát. A fiókgyógyszertár egy közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működik, ezért gyógyszerforgalmazási köre korlátozott. Fiókgyógyszertár olyan településen működhet, ahol közforgalmú gyógyszertár nincs, vagyis jellemzően kisebb községekben.

A májusi rendeletmódosítás előtt fiókpatikát is úgy lehetett működtetni, ha a patikában mindig volt gyógyszerész is, nem csak asszisztens, szakasszisztens. Tavaly óta azonban már gyógyszerész fizikai jelenléte nem szükséges, elég a távfelügyelet. Ahogy számos szakmában, az egészségügyben és azon belül is a gyógyszerészet területén is állandó a munkaerőhiány, utánpótláshiány. Ez sok helyen megnehezíti, hogy gyógyszerészt találjanak a patikákba, a kistelepüléseken különösen. Erre a helyzetre jelenthet megoldást a távfelügyelet.