Rendkívül rossz hírt kapott több millió dohányos magyar: még rosszabb a helyzet, mint eddig hitték?

A dohányzás jelentősen csökkentheti a várható élettartamot, minden egyes elszívott cigaretta akár 20 perccel is rövidítheti az életet - derül ki egy új brit kutatásból. A University College London tudósai szerint a leszokás bármely életkorban előnyös, de minél korábban történik, annál több évet nyerhetünk vissza. A tanulmány részletesen vizsgálja a dohányzás egészségre gyakorolt hatásait és a leszokás potenciális előnyeit - számolt be a CNN.

A University College London kutatói az Addiction című folyóiratban publikált tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy minden elszívott cigaretta átlagosan 20 százalékkal csökkentheti a várható élettartamot. A nemek között enyhe eltérést találtak: férfiaknál 17, nőknél 22 perc volt az egy szál cigarettára jutó élettartam-csökkenés.

Dr. Sarah Jackson, az UCL Alkohol- és Dohánykutató Csoportjának vezető kutatója és a tanulmány fő szerzője így fogalmazott: "20 szál cigaretta 20 perc cigarettánkénti 20 perces cigarettával számolva majdnem hét óra életveszteséget jelent dobozonként."

A kutató hangsúlyozta, hogy ez az elvesztett idő nem az élet végén, hanem a középső szakaszban jelentkezik, amikor az emberek általában még viszonylag jó egészségnek örvendenek. "Az az idő, amit elveszítenek, olyan idő, amelyet a szeretteikkel tölthetnének viszonylag jó egészségben" - mondta Jackson.

A tanulmány az Egyesült Királyság Egészségügyi és Szociális Gondozási Minisztériumának megbízásából készült, és korábbi nagyszabású kutatások adataira támaszkodott.

Ezek szerint azok, akik egész életükben dohányoztak, átlagosan 10 évvel rövidebb életre számíthatnak, mint a nemdohányzók.

Hasonló eredményeket mutatnak az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok adatai is.

A kutatók arra is rámutattak, hogy a dohányzásról való való leszokás jelentősen javíthatja a kilátásokat. Jackson szerint azok az emberek, akik nagyon fiatalon - tehát a 20-as vagy a 30-as éveik elején - szoktak leszokni, általában hasonló várható élettartammal rendelkeznek, mint azok, akik soha nem dohányoztak.

A tanulmány konkrét példákat is hoz a leszokás előnyeire. Egy napi 10 szál cigarettát szívó személy, aki január 1-jén szokik le, az év végére 50 napnyi várható élettartam elvesztését kerülheti el. A dohányzás nemcsak a várható élettartamot csökkenti, hanem az immunrendszerre is káros hatással van. Egy, a Nature-ben megjelent tanulmány szerint a dohányzás rövid és hosszú távon is befolyásolja az immunválaszt, növelve a fertőzések, rákos megbetegedések és autoimmun betegségek kockázatát.

Dr. Darragh Duffy, az Institut Pasteur kutatója szerint bár a leszokás után az immunrendszer működése javul, a teljes helyreállás évekig tarthat. "A jó hír az, hogy elkezd visszaállni" - mondta, hozzátéve: "Soha nem jó idő elkezdeni a dohányzást, de ha valaki dohányzik, a legjobb idő a leszokásra most van."