Durva kettősfront tépázza a magyarok idegeit szerdán: súlyos tünetek is jelentkezhetnek

Még nem szabadulunk a kettősfront miatti humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet szorításából - írja a Meteo Klinika. A hullámzóan jelentkező tartós fronthatás az, ami különösen megviseli a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek szervezetét.

Még mindig makacsul kitart ez a felettünk örvénylő kettősfront és fenntartja a szervezetünk fokozott és halmozottan jelentkező terhelését. A nap folyamán gyengül ugyan a front és a havazás is fokozatosan megszűnik, de jellemző marad a fényszegény, hideg, többfelé szeles idő szokatlanul alacsony hőérzettel. A hullámzóan jelentkező tartós fronthatás az, ami különösen megviseli a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek szervezetét. Olyanoknál is jelentkeznek ilyen panaszok, vagy tapasztalják a szokásos panaszaik erősebb jelentkezését, akiknél már ebben a tüneti formában megjelennek a kialakult időjárás-érzékenység jelei. Azért is érdemes felfigyelni erre, mert ebben a fázisban még könnyebben kezelhetők ezek a szervezeti eltérések.

Hullámzóan jelentkezhetnek vérnyomás panaszok, rosszullétek, szédülés, fokozott bizonytalanság érzet és ezekhez gyakran kapcsolódó szorongásos, esetleg pánik jellegű reakciók. Visszatérően jelentkezhetnek fejfájások, szokatlan fáradtság érzet, görcsös panaszok. Nagyon megterhelő ez az idő a kopásos ízületi problémákkal élőknek.

Előnyös viszont, hogy kitisztult a levegő, érdemes legalább egy rövid sétát tenni a szabadban, de ehhez jól fel kell öltöznünk, főleg a szeles és csapadékos területeken - írja a Meteo Klinika. Arra is figyelmeztettek: nagyon magas lesz szerdán is a baleseti veszélyeztetettség. A fontosabb zavaró feltételek: fényszegény idő, eső, hó, erős széllökések, kettősfront. A legfontosabb meteogyógyászati hatások: romló látási viszonyok, fokozott csúszásveszély, fokozott figyelmetlenség, lassuló reflexek.