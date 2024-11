Súlyos a helyzet az orvosi rendelőkben: erről kevesen beszélnek, kódolva van a tragédia

A fiatal orvosok munkakörülményeinek javítása, ezen belül a felesleges adminisztrációs terhek csökkentése és a mentálhigiénés támogatás fejlesztése a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) új elnökségének prioritása.

A szervezet pénteken eljuttatott közleményében idézte az MRSZ nemrég megválasztott régi-új elnökét, Vámosi Pétert, aki azt mondta, a fiatal orvosok a magyar egészségügy kulcsfontosságú szereplői, rendkívüli terheket viselnek az állami rendszer fenntartásában.

Az orvosi hivatás során jelentkező fizikai és mentális kihívások, az éjszakai ügyeletek, a hosszú munkaidő és a betegellátással járó érzelmi megterhelés mind olyan tényezők, amelyek negatív irányba befolyásolhatják a fiatal orvosok lelki egészségét, növelve a kiégés, a szorongás és a depresszió kialakulásának kockázatát – írták.

A rezidensszövetség vezetése elengedhetetlennek tartja – hasonlóan más segítő szakmákhoz -, hogy a fiatal orvosok számára is elérhetővé váljon a megfelelő mentálhigiénés támogatás, például pszichológiai tanácsadás, stresszkezelési tréningek, valamint a kollégák közötti támogató csoportok formájában.

Ezért a jövő év elején elindítják a Fiatal orvosok mentális jóléte programot, amelyhez várják a területen tevékenykedő szakemberek, szolgáltatók és támogatók csatlakozását.

A régi-új elnök szerint kiemelten fontos az is, hogy a fiatal orvosokat minél kevésbé terheljék felesleges adminisztratív feladatok, hiszen ezek elvonják a figyelmet a legfontosabb célról: a betegek magas színvonalú ellátásáról.

Úgy vélik: az indokolatlan adminisztratív kötelezettségek azonban nemcsak időt és energiát vonnak el, hanem jelentős stresszforrást is jelentenek, hozzájárulva a kiégés kialakulásához. Vámosi Péter szerint a betegellátáshoz kapcsolódó, amúgy is magas adminisztratív terhek mellett a fiatal orvosokat a szakképzésük alatt is többlet papírmunka terheli.

Kiemelték: a rezidensek elvárása, hogy a szakképzéshez kapcsolódó adminisztratív terheik egyszerűsödjenek, racionálisabbak legyenek. Ez utóbbi kapcsán úgy látják, hogy mind a négy orvosegyetem és az Országos Kórházi Főigazgatóság is partner ebben – olvasható a Magyar Rezidens Szövetség közleményében.