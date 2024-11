Durván terjed az új XEC-variáns Magyarországon: már a covidosok ötöde ezt kapja el, ezek a tünetek

Az Influenza A örökítőanyag országos átlagkoncentrációja csökken. A 46. naptári héten Győr, Kecskemét, Szeged, Szekszárd és Veszprém mintájában volt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége kimutatási határ felett - közölték.

A covid-variánsokat is folyamatosan nyomonköveti az NNGYK. Az év második felében tapasztalható emelkedő tendenciának köszönhetően ismét alkalmasak lettek a minták a variánsok vizsgálatára. Továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai dominálnak, elsősorban a KP.3, amelyet az európai surveillance rendszer (TESSy) is külön egységként tart nyilván. Az elmúlt hónapok vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá vált hazánkban is.

Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is. A különböző KP. variánsok a BA.2.86 variánsból fejlődött vonalak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. Az X-rekombináns csoport aránya hétről-hétre emelkedik, a már hazai szennyvizekből is kimutatható XEC alvariáns emelkedése miatt - írja az NNGYK. A 44. héten már másodjára adta a minták több mint ötödét az X-rekombináns:

A szakértők már ősz elején azt jósolták, hogy az XEC hamarosan dominássá válhat sok országban, köztük például az Egyesült Államokban is. Az XEC először 2024 júniusában tűnt fel Németországban, majd gyorsan elterjedt Európa többi részén - gyorsabban, mint az eddigi variánsok.

Recombinant variant XEC is continuing to spread, and looks a likely next challenger against the now-dominant DeFLuQE variants (KP.3.1.1.*).



Here are the leading countries reporting XEC. Strong growth in Denmark and Germany (16-17%), also the UK and Netherlands (11-13%).

🧵 pic.twitter.com/rLReeM9wF8