Egyre több magyar kapja meg az XEC-t, a covid legújabb változatát: ezt kell tudniuk

A 43. naptári héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja továbbra is stagnálást mutatott - közölte az NNGYK. Emelkedő tendencia Zalaegerszegen, míg csökkenő tendencia Egerben, Győrben, Pécsett, Salgótarjánban és Tatabányán látható. 16 helyszínen stagnálás volt tapasztalható.

Míg a 42. héten még 4 városban volt a legmagasabb tartományban a covid örökítőanyag koncentráció, addig a 43. héten ez már csak Szegedre volt jellemző. Egerben, Salgótarjánban és Pécsen visszatért az örökítőanyag koncentráció szintje az emelkedett tartományba. Győrben pedig az emelkedett szint mérsékeltre változott a 42-ről a 43. hétre.

Az elmúlt hetekben tapasztalható emelkedő tendenciának köszönhetően ismét alkalmasak lettek a minták a variánsok vizsgálatára. Továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai dominálnak, elsősorban a KP.3, amelyet az európai surveillance rendszer (TESSy) is külön egységként tart nyilván. Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is. A különböző KP. variánsok a BA.2.86 variánsból fejlődött vonalak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. Az X-rekombináns csoport aránya hétről-hétre emelkedik, a már hazai szennyvizekből is kimutatható XEC alvariáns emelkedése miatt - írta az NNGYK.

Mit lehet tudni az XEC variánsról?

Az XEC először 2024 júniusában tűnt fel Németországban, majd gyorsan elterjedt Európa többi részén - gyorsabban, mint az eddigi variánsok. Szakértők azt jósolták, hogy ősszel az XEC sok országban válhat dominánssá. Egyelőre továbbra sincs bizonyíték arra, hogy az XEC súlyosabb tüneteket vagy betegséget okozna, mint a legutóbbi törzsek. Azonban ha egy variáns nem veszélyesebb, mint a többi, attól még nem szabad félvállról venni: a covid-fertőzés továbbra is nagy veszélyt jelenthet az idősekre és az immunhiányos emberekre, de felnőttek és gyerekek számára is okozhat kellemetlenségeket, több hetes kiesést.

Az XEC egy rekombináns törzs, vagyis két előző Omicron alvariáns (KP.3.3 és KS.1.1) genetikai kombinációjából jött létre. Ez a fajta kombináció akkor következhet be, ha egy személy egyszerre két különböző törzzsel fertőződik meg. Az XEC tünetei hasonlóak a korábbi covid-variánsokéhoz, beleértve a lázat, gyengeséget, a torokfájást, a köhögést, orrfolyást, nehézlégzés, a szaglás elvesztését, az étvágytalanságot, hasmenést és az izomfájdalmat.

Terjed az influenza is

Azt is közölték, hogy az Influenza A örökítőanyag országos átlagkoncentrációja stagnál. A 43. naptári héten Eger, Kecskemét, Nyíregyháza és Zalaegerszeg mintájában volt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége kimutatási határ felett.