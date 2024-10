Kamu gyógyszerek árasztják el Európát: sorra halnak meg a mit sem sejtő betegek

Az Egyesült Királyságban egyre nagyobb problémát jelentenek a Kínából származó, rendkívül erős szintetikus opioidok. Ezek a nitazéneknek nevezett szerek a hagyományos fájdalomcsillapítóknál akár százszor is erősebbek lehetnek, és már kis mennyiségben is halálosak. A hatóságok szerint ezek az anyagok egyre gyakrabban jelennek meg hamis gyógyszerekben, ami komoly veszélyt jelent a gyanútlan fogyasztókra - írja a Daily Mail.

Az elmúlt évben 130 esetben mutattak ki nitazénnel szennyezett anyagokat olyan mintákban, amelyeket illegálisan vásárolt gyógyszerként nyújtottak be vizsgálatra. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) adatai szerint országszerte már 278 halálesetet hoztak összefüggésbe ezekkel a szerekkel.

A WEDINOS, az Egyesült Királyság nemzeti kábítószer-ellenőrző szolgálata által végzett vizsgálatok során kiderült, hogy a hamisított gyógyszerek gyakran úgy néznek ki, mint a legális gyógyszertári készítmények. Sok esetben benzodiazepineknek, altatóknak vagy allergia elleni szereknek álcázzák őket.

A probléma súlyosságát jelzi Alex Harpum esete is. A 23 éves ígéretes operaénekes tavaly júliusban hunyt el, miután nitazénnel kevert anyagot vett vett be, amit Xanaxként próbált megvásárolni. Édesanyja, Anna Jacques a BBC-nek elmondta, hogy sok energiájába telt mire megtudta, hogy tulajdonképpen mibe is halt bele a fia.

Az NCA szerint a nitazéneket kínai laboratóriumokban állítják elő, és postai úton csempészik be az országba. A hatóságok most fokozzák az ellenőrzéseket, és hamarosan speciálisan kiképzett kutyákat is bevetnek a szintetikus opioidok felderítésére.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a szintetikus opioidok megjelenése "katasztrofális közegészségügyi válságot" okozhat. Graeme Biggar, az NCA főigazgatója szerint soha nem volt még veszélyesebb időszak a kábítószer-fogyasztásra.

A kormány a helyzet súlyosságára tekintettel tervezi, hogy a nitazének minden típusát A osztályú kábítószerré minősíti. Ez azt jelenti, hogy előállításukért és terjesztésükért akár életfogytiglani, birtoklásukért pedig akár hétévi börtönbüntetés is kiszabható.