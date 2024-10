Nagy átalakítás jön a hazai kórházakban: minden beteget érint, erre készülni kell

Az állami kórházak januártól egységes informatikai rendszert, az e-MedSol szoftvert használják majd, ami jelentős átalakítást igényel az intézmények többségében.

Az állam egységesíti a kórházak informatikai szolgáltatásait, az új szabályozás a Népszava szerint várhatóan januárban lép hatályba. Az új rendszerben a jelenleg használt különféle informatikai megoldások helyett az állami kórházak és szakellátók a T-Systems által fejlesztett e-MedSolution (e-MedSol) szoftvert fogják használni.

Az egyetemek, egyházi, önkormányzati intézmények, valamint az önálló szakrendelők egyelőre nem csatlakoznak az egységesített rendszerhez, ezeken a helyeken továbbra is eltérő szoftverek maradhatnak használatban. Az e-MedSol rendszerre való átállás azonban az intézmények több mint kétharmadában szükségessé teszi a jelenlegi informatikai szolgáltatások cseréjét, amelyek a kórházak működését szervezik és a betegek adatait rögzítik. Az átállás 3-6 hónapig is eltarthat, mely során az adatokat át kell migrálni az új rendszerbe, és az alkalmazottakat is ki kell képezni annak használatára.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA