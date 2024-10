Itt az igazi magyar egészségügyi reform: gyógyszer helyett mozgást írnak majd fel az orvosok

Eredményes külföldi példák alapján kezdték el vizsgálni annak a lehetőségét Magyarországon, hogy miként lehetne társadalombiztosítási támogatással különböző mozgásformákat is előírni a betegeknek - mondta el pénteken Hévízen a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára.

Révész Máriusz a Mozgás receptre elnevezésű kétnapos konferencia zárónapján tartott előadást, amelynek során emlékeztetett arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapota meglehetősen rossz. A várható élettartam férfiaknál 5,3 évvel, a hölgyek esetében 3,9 évvel marad el az európai uniós átlagtól, ami komoly versenyképességi hátrányt jelent a gazdaságnak. Sokat vagyunk betegek, sokat költünk táppénzre és sok munkaidő esik ki, ezért is kell tenni a felzárkózásért.

Különböző felmérések mutatják, hogy az egészségi állapotunkra leginkább az életmódunk van hatással, csak kisebb mértékben az egészségügyi ellátórendszer, a környezet vagy a genetika, ehhez képest keveset foglalkozunk az életmódunkkal - jelezte az államtitkár. A politikus jelezte: a hévízi konferencia arra kereste a választ, hogy miként lehet rávenni az embereket arra, hogy jobban odafigyeljenek magukra, legyenek aktívabbak, ezért határozták el, hogy az egészségügyben dolgozóknak és a szabadidős sportok, élménysportok területén dolgozóknak sokkal szorosabban együtt kellene munkálkodnia.

Voltak már erre kísérletek, például a népegészségügyi adó elosztásával kapcsolatban, de további programokra van szükség a két terület összekapcsolására. Az egyik kezdeményezés az eredetileg Új-Zélandról indult Mozgás receptre program, amely már több skandináv államban és Nagy-Britanniában is eredményesen működik - jegyezte meg.

Révész Máriusz kifejtette: ennek lényege, hogy amint a pácienseknél megjelenik a magas vérnyomás vagy más kezdődő betegségek tünete, nem egyből gyógyszereket írnak fel receptre a háziorvosok, hanem mozgásterápiát. Ez utóbbinak kiemelten jótékony hatása van, ezért több országban a társadalombiztosítás ugyanúgy támogatja a költségeit, mint a gyógyszerekét. "Ide szeretnénk eljutni, most tesszük meg az első lépéseket." Most kezdődhet az ehhez szükséges munka, amelynek megvalósításához - svéd minta alapján - egy új kiadvány is készült - tette még hozzá az államtitkár.

IV. Életmódorvosi Konferencia

A Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT) szervezésében a Mozgás Receptre program kiemelt eseményeként kerül sor a IV. Életmódorvosi Konferenciára, 2024. október 10-12. között Hévízen. Az esemény számos szakmai témát érint majd, melyek középpontjában az életmódváltás orvosi és tudományos megközelítése áll.

A IV. Életmódorvosi Konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen az életmódorvoslással kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények megismerésére, az innovatív módszerek és kezelési stratégiák, továbbá a gyakorlati tapasztalatok megvitatására. Az eseményen többek között szó esik majd a mozgásterápia alkalmazásáról a krónikus betegségek kezelésében, az étkezési irányelvekről, valamint az életmódorvoslás szerepéről a prevencióban és gyógyításban.

Az 1974-ben megjelent Lalonde-jelentés fogalmazta meg elsőként, hogy az egyén egészségi állapotát genetikai állománya és bizonyos külső tényezők – életmód, környezet, egészségügyi ellátás – együttesen határozzák meg. Napjainkban a vezető halálokok és megbetegedések olyan krónikus betegségek – szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, cukorbetegség, krónikus légúti betegségek –, melyek kialakulásában meghatározó szerepe van az életmódnak: táplálkozás, fizikai aktivitás, dohányzás stb.

Az, hogy az életmódunk még az általában véltnél is nagyobb befolyásoló tényezője az egészségünknek jól mutatja a globális betegségteher bemutatása az életmódi tényezők szemszögéből.

Az eseményen bemutatott előadásból kiderül, hogy az Institute for Health Metrics and Evaluation adatbázisai és elemzései alapján 2021-ben globálisan és hazánkban is három betegségcsoport töltött be vezető pozíciót: a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos betegségek és – a COVID-19-pandémiával összefüggésben – a légúti fertőzések. Ebben igazából semmi új nincs.

A rizikófaktorok esetében Magyarországon a magas vérnyomás volt felelős a halálozások mintegy negyedéért, (24,46%), míg az életmódi tényezők közül a táplálkozási tényezők a halálozás közel ötödéért (17,36%) és a dohányzás pedig több mint a tizedéért (10,86%).

Észre kell venni, hogy a laikusok által is komoly betegségnek tekintett (és folyamatos orvosi kontrollt igénylő) hipertónia, valamint a laikusok által sokszor lényegtelennek tartott helyes táplálkozás közel azonos nagyságrendű rizikófaktora a magyarországi halálozásoknak! A konferencia célja az is, hogy lehetőséget kínáljon az életmódorvoslás valamennyi szakembere (pl. orvos, dietetikus, mozgásterapeuta, pszichológus) közötti interdiszciplináris együttműködések kialakítására is.

„Az intervencióra nem a kórházban, hanem a kinti életben kerül sor.” fogalmazott Dr. Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT) elnöke, utalva arra, hogy a sikeres életmódterápia csak az egészségügytudományi, sport (mozgás), és táplálkozástudományi szakma szereplőinek együttműködésében valósulhat meg.

Fontos, hogy az életmód terápiában részesülő minden kulcsfontosságú helyszínen – pl. háziorvosi rendelő, totrna/fitness terem, táplálkozási tanácsadás stb. – azonos és szakmailag releváns információkat kapjon. Sikeres életmódváltás csak a közreműködő szakemberek egybecsengő tanácsai és utasításai esetén valósítható meg.

Jelenleg a Magyarországon várható élettartam 4,5 évvel elmarad az unió átlagától, zömében a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás miatt. A kérdés: hogyan tudjuk megszólítani azokat, akik soha nem sportolnak, akik nem járnak szűrővizsgálatra, akik túlsúlyosak vagy elhízottak?

2023 augusztusától a népegészségügyi termékadó bevonásával élménysport és életmódhoz kapcsolódó egészségügyi programok indultak el, többek között a Mozgás receptre program. E program célja, hogy a fizikai aktivitást a gyógyítás és megelőzés szerves részévé tegye, és jó gyakorlatokat alakítson ki az orvos és mozgásszakemberek között.

A megvalósítás során a Magyar Életmód Orvostani Társaság adja a program egészségszakmai hátterét, a központi kommunikációs eszközöket, elkészíti a program megvalósításához szükséges nyomdai termékeket, felépíti és karbantartja a programban résztvevő háziorvosok és mozgáshelyszínek adatbázisát, a résztvevők részére képzést, valamint országos konferenciát szervez, és elkészíti a programban történő részvétel követésére szolgáló informatikai rendszert.