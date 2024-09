Nesze neked, béremelés: elégedetlenek az orvosok, nem érzik, hogy jobb lenne az élet

Bár csaknem ezermilliárd ment rá eddig, maguk a gyógyítók nem érzik, hogy javult volna az egészségügy helyzete a bérrendezéstől.

Több mint ötszázan töltötték ki azt a felmérést, amelyet Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász indított múlt héten egy orvosszakmai portálon - erről ír a Népszava. A kutatás érdekes eredményre vezetett: a megkérdezett orvosok döntő többsége véli úgy, hogy a négy éve elkezdett, 900 milliárd forintot felemésztő egészségügyi bérrendezés csak nagyon korlátozott eredményt ért el.

A megkérdezettek több mint nyolcvan százaléka azt is érzi, hogy maga az egészségügy nem javult, sőt még romlott is - sokan vélik úgy, hogy "az a csoda, hogy még működnek a közszolgáltatások". Emellett több megkérdezett is mondta, hogy romlott az egzisztenciális helyzete a bérrendezés megkezdése óta, bár itt sokan vélik úgy, hogy javult az életüknek ez a része.