Nem is olyan bonyolult, mint gondoltuk: így lehet játszva lefogyni ősszel

Nyáron gyakran kevesebb figyelmet fordítunk az egészéges étkezésre, sok strandételt fogyasztunk. Sokak kedvence a lángos, a sültek és a fagyi. A vakációs diéta viszont nincs jó hatással az egészségünkre. Éppen ezért ősz elején sokan kezdenek életmódváltásba. Érdemes azonban szakember véleményét kikérni a folyamatról és a javaslatokról, hiszen a formába lendülésnél nem a mérleg kijelzője a mérvadó. Kovács Virág, a SYNLAB sport-specifikus vezető elmondta, hogyan lehet sikeres a fogyás és az őszi életmódváltás.

Az év során többször is megfogadjuk, hogy változtatunk életmódunkon: január elején, az év eleji fogadalmak során, nyár elején, amikor a kívánt strandformát szeretnénk elérni, illetve az ősz beköszöntével, ahogy véget érnek a szabadságolások, és a nyáron esetlegesen felszaladt kilóktól szeretnénk megszabadulni. Saját testünk állapotáról otthon a tükör, illetve a mérleg adhat képet, azonban vannak ennél sokkal pontosabb mérési lehetőségek, melyek segítségével feltérképezhetjük testünk állapotát.

Ezért túlsúlyosak a magyarok

Magyarországon a túlsúlyosak és elhízottak aránya az Európai Unióban a negyedik legmagasabb, az EU27 átlagát pedig 14%-kal haladja meg1. A túlsúlyt felnőtt korban okozhatja a folyamatos ülőmunka, a stressz, az alváshiány, illetve az, hogy sokan nem foglalkoznak az egészségükkel, ameddig nincsen valamilyen látható vagy érezhető probléma. Ilyen helyzetben érdemes mérlegelni, hogy honnan szerezzük be és milyen minőségű az étel, amit eszünk, azt magunk főzzük-e, illetve, hogy van-e bármilyen betegségünk, ami miatt nem tudunk megfelelően mozogni, a munkánk mennyire megterhelő és hogy milyenek az alvási szokásaink.

Az életmódváltás első lépései

A modern, ultrafeldolgozott ételekben gazdag táplálkozás károsíthatja bélflóránkat. Ez betegségekhez, fáradtsághoz, és sokszor indokolatlan hízáshoz is vezethet. Emellett a stressz, valamint a kialvatlanság és a különböző drasztikus diéták kizsigerelik a pajzsmirigyet, melynek eredménye a fáradtság, és rendkívüli mértékben fokozódik a hízási hajlam is.

A kizsigerelt pajzsmirigy következtében való hízás esetében a klasszikus diéták nem működnek, így rendkívül fontos, hogy a diétát egy laborvizsgálat előzze meg. A vizsgálatok alkalmával a bélflóra speciális elemzésére is sor kerül, mellyel azonosítják a feldolgozott ételek által okozott flóra-eltolódásokat, így személyre szabott dietetikai terápiát tudnak alkalmazni a sikeresebb fogyás érdekében.

„Dietetikai konzultációval több lépésben segítjük az életmódváltás előtt állókat. Egy testösszetétel mérést követően felveszünk egy részletes anamnézist, ahol igyekszünk mindent megtudni a páciens életkörülményeiről. Ezt követően az étkezési napló elemzése következik, majd egy ajánlást készítünk neki. Ezt még további számos találkozó követi, hogy hosszútávon is tartható legyen a terv” – mondja Kovács Virág, a SYNLAB sport-specifikus vezető dietetikusa.

Az otthoni mérleg kijelzője csupán testünk súlyát mutatja meg, arról viszont nem ad pontos képet, hogy mekkora izomtömeggel rendelkezünk. Ahhoz viszont, hogy sokáig egészségesek maradhassunk, fontos, hogy megfelelő izomtömeggel rendelkezzünk. Ezen egy nem jól összeállított diéta, fogyókúra tovább ronthat.

A személyre szabott étrendről, ajánlásról visszajelzést is kérnek, ebből látják, mennyire sikerült kivitelezhetően megtervezni azt. A célokhoz mérten akár két, három találkozóra is szükség van ezt követően, amíg kialakítják azt a tervet, ami tartható lesz a páciens számára a jövőben is. A SYNLAB évek óta számos élsportolóval dolgozik együtt, segíti őket a versenyzéshez szükséges csúcsforma elérésében. A hozzájuk fordulók ugyan abban a bánásmódban és szakértelemben részesülnek a konzultációkon, mint a sportolók. Különböző célok és korcsoportok szerint érhetőek el csomagjaik, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

A dietetikát kiegészítő elemek

A megfelelő táplálkozás mellett nagyon fontos szerepet játszik a mozgás is az életmódváltás folyamatában. Érdemes rendszeresen beiktatni a testedzést az életünkbe, emellett pedig a regenerációra és az alvásminőség javítására is oda kell figyelni. A megfelelő alvással is összefügg az érzelmi kiegyensúlyozottság és a mentális egészség, ami szintén nagy hatással van fizikális jóllétünkre.

“Az életmódváltás elkezdése és a tartós változáshoz szükséges kitartás fejben dől el, de ugyan úgy szükségünk van a laborvizsgálatok által biztosított adatokra is, hogy az út a lehető legjobban ki legyen kövezve és ne maradjanak el a motiváló eredmények” - teszi hozzá Kovács Virág, a SYNLAB sport-specifikus vezető dietetikusa.