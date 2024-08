9 éve nem történt ilyen a Balatonnál: temérdek nyaraló járt pórul, erre nem számítottak

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat összesen több mint 3500 sérülést kezeltek szakszerűen a Balatonnál idén, ilyen sok esetre 2015 óta nem volt példa.

2024. augusztus 20-án zárta 18. szezonját a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, amely két hónapon át gondoskodott a nyugodt és biztonságos nyaralásról a Balaton 13 településének 19 strandján. A szolgálat önkéntesei rekordszámú esetet láttak el idén: összesen több mint 3500 sérülést kezeltek szakszerűen a fiatal elsősegélynyújtók. Ilyen magas esetszámra csaknem tíz éve, 2015 óta nem volt példa - írja közleményében a Magyar Vöröskereszt.

„Már szezon közben is érzékeltük, hogy ebben az évben különösen sok alkalommal van szükség az önkénteseink professzionális segítségnyújtására. Az összesített statisztikák pedig bizonyították is: a hosszan tartó nagy meleg és a Balaton partján pihenők sokasága megnövekedett sérülésszámot is hoztak magukkal” – foglalta össze az idei nyár tapasztalatait Kormos Ádám, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szakmai vezetője.

A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatban idén is több mint háromszáz, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként, akik a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a vízben és a parton szerzett sérülések ellátását, stabilizálást, mentőhívást, és szükség esetén az újraélesztés folyamatának megkezdését biztosították a Balaton partján. A leggyakoribb feladat az idei szezonban is a kagylók vagy kövek okozta vágások, horzsolások és rovarcsípések ellátása volt, de az extrém meleg miatt több alkalommal volt szükség napégés, hőkimerülés és napszúrás kezelésére is.

Az esetszámok július közepén tetőztek, ekkor Balaton-szerte egy hét alatt több mint 600 esetet láttak el az önkéntesek. A legnyugodtabb hét augusztus elejére tehető, körülbelül feleannyi sérülésszámmal. A szolgálatban részt vevő képzett önkéntesek helytállásának köszönhetően a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat eddigi 18 éve alatt összesen 55 889 sérülést láttak el szakszerűen - írták.