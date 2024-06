Már sokan kórházba kerültek: hasmenéssel, hányással járó kór terjed Magyarországon

A 25. héten két tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Egy Fejér vármegyei óvodában és egy somogy vármegyében egy integrált, időseket ellátó szociális intézményben bukkant fel a kór.

A 2024. június 17. és 23. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 20 pertussis, vagyis szamárköhögés megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásba. A pertussis bejelentések a fővárosból, és 6 vármegyéből érkeztek (Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom- Esztergom, Pest). A betegek közül hét volt csecsemő, egy fő a 3-5 éves, egy fő a 10-14 éves, három fő a 15-19 éves, egy fő a 20-29 éves, egy fő a 30-39 éves, három fő a 40-49 éves, három fő pedig a 60 év felettiek korcsoportjába tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 16 fő esetében alátámasztották, egy betegnél pedig nem támasztották alá a klinikai diagnózist. Három betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak. Egy esetben a megbetegedés importált eredetű (Ausztria) volt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Európában - illetve a világ más pontjain is - a korábbi éveknél jelentősen nagyobb számban terjed a szamárköhögés és Magyarországon is egyre több a beteg. A gyermekek, illetve a lakosság védettségét a kötelező oltás biztosítja, azonban még oltatlan csecsemők és idősek esetén súlyosabb megbetegedést is okozhat a járvány. Az ismerősök és családtagok egészségének megóvása érdekében felnőtteknek is érdemes kérniük az emlékeztető oltást - ez jelenleg hiánycikk. A Portfolio információi szerint azonban az NNGYK felvette a kapcsolatot a gyártókkal a helyzet rendezése érdekében.

Lesből támad a szalmonella

Egy Fejér vármegyei óvodában 2024. június 11-19. között lezajlott lázas gastroenteritis járvány során 87 fő (73 óvodás, 14 dolgozó) exponáltból, 40 fő (37 gyermek, 3 dolgozó) betegedett meg. A vezető tünetek a láz, a hányás és a hasmenés voltak. Négy betegnél volt szükség kórházi ellátásra. A betegek közel felénél elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kórokozóként Salmonella enteritidis-t azonosítottak. A területileg illetékes járási népegészségügyi osztály a járványügyi vizsgálat alapján a megbetegedések élelmiszer eredetét feltételezve a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály bevonásával vizsgálatokat kezdeményezett az étkezést biztosító főzőkonyhán és az óvoda tálalókonyháján. A hatóságok a szükséges intézkedéseket megtették, hatósági eljárás indult, az elrendelt laboratóriumi vizsgálatok még nem fejeződtek be.

Somogy vármegyében egy integrált, időseket ellátó szociális intézményben 2024. június 18- ával kezdődően enterális megbetegedések fordultak elő. A tünetek főként hányinger, láz, hányás és hasmenés voltak. A négy telephelyen működő intézményben összesen 337 fő exponált (240 ellátott, 97 dolgozó) közül 32 fő ellátott betegedett meg. Kórházi ápolásra 11 fő esetében került sor. Három beteg diagnosztikus székletvizsgálata Salmonella enteritidis pozitívnak bizonyult. Az illetékes népegészségügyi osztály által végzett járványügyi vizsgálat eredménye alapján a megbetegedések ételeredetét valószínűsítve a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály értesítése megtörtént. A járványügyi hatóság a helyszíni szemlét követően a folyamatos fertőtlenítést és a higiénés rendszabályok fokozott betartását írta elő, az elrendelt hatósági laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak.

Ahogy arról lapunk korábban hírt adott, amíg a hasonló tünetekkel járó Rota-vírus terjedése sokkal jellemzőbb tavasszal, nyárra pedig szinte eltűnik, addig a Campylobakter és a Salmonella baktériumok okozta fertőzések inkább nyáron jelentkeznek. Miért fontos ez? Mert egy bakteriális fertőzésnek más lehet a kezelése, mint egy vírusfertőzésnek. Ha lázat, hányingert, hányást, hasmenést tapasztalunk, kérjük háziorvos, gyógyszerész segítségét a kezelésben!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kullancsok is fertőznek

A héten 4 férfi (27 éves Somogy, 50 éves Csongrád-Csanád, 65 éves Békés és 68 éves Pest vármegyei) és egy 80 éves Baranya vármegyei nő encephalitis infectiosa megbetegedése esetében igazolódott a kullancsencephalitis vírus kóroki szerepe. Ahogy erről is hírt adtunk korábban: Magyarországon a legtöbb Lyme-kór és kullancsencephalitis fertőzés májustól szeptemberig fordul elő. A "kullancsszezon" akkor veszi kezdetét, amikor beköszönt a fagymentes, meleg tavaszi idő és akkor ér véget, amikor megérkeznek az első őszi hidegek, a június hónap esetszámokat tekintve mindig kiemelkedő.

Az NNGYK azt közölte, a 25. héten egy 33 éves Bács-Kiskun vármegyei férfi laboratóriumi vizsgálatokkal megerősített majomhimlő megbetegedését jelentették, a beteg korábban majomhimlő elleni védőoltásban nem részesült. A megelőző héten hosszú idő után ugyancsak felbukkant egy majomhimlős eset.