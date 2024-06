Kulcsfontosságú eszköz a rák legyőzéséhez: nem csak a lányokat, a fiúkat is meg kell szólítani

Unió-szerte aggasztó mértékben növekszik a rákos megbetegedések és a rákkal összefüggő halálesetek száma, ezért az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) sürgeti, hogy fordítsanak kellő figyelmet a rákmegelőzési intézkedésekre, mivel a rákos megbetegedések mintegy 40%-a megelőzhető lenne - olvasható a szervezet közleményében.

Májusi plenáris ülésszakán az EGSZB véleményt fogadott el, amelyben üdvözli a védőoltással megelőzhető rákos megbetegedésekről szóló tanácsi ajánlásra irányuló európai bizottsági javaslatot, amely az európai rákellenes terv (a továbbiakban: rákellenes terv) nyomon követését célzó kezdeményezés. A vélemény fő témája a humán papillomavírus (HPV) és a hepatitis B-vírus (HBV) elleni védőoltás, mivel a védőoltások megelőzhetik az e vírusok által okozott daganatos betegségek különböző fajtáit.

Az EGSZB kiemelte, hogy megfelelő tájékoztatásra, oktatásra és kommunikációra van szükség ahhoz, hogy védőoltásra ösztönözzük a célcsoportokat, valamint hangsúlyozta, hogy a rákmegelőzési intézkedések során biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget. Rámutatott továbbá a háziorvosok, családorvosok, iskolaorvosok és civil társadalmi szervezetek fontos szerepére ezen a területen.

Milena Angelova, a Védőoltással megelőzhető rákos megbetegedések című vélemény előadója kifejtette: „Harcolnunk kell a védőoltásokkal kapcsolatos megbélyegzés és tévhitek ellen. Itt van például az a téves meggyőződés, hogy a védőoltás csak fiatal lányoknak javasolt. Ez azonban nem így van. A szóban forgó vírusok (HPV, HBV) felszámolása érdekében a fiúkat és szüleiket is meg kell szólítanunk”.

Rendkívül fontos, hogy „megfordítsuk a szkepticizmus tendenciáját” – tette hozzá Felszeghi Sára társelőadó. A félretájékoztatás és a dezinformáció elleni küzdelem kulcsfontosságú abban, hogy az embereket arra ösztönözzük, hogy beoltassák magukat. A keresletet és a kínálatot is ösztönözni kell a védőoltások felvételének előmozdítása érdekében.

Az EGSZB átfogó megközelítést sürgetett a rák elleni küzdelemben, olyan, a megelőzési tevékenységek összes formáját felölelő, olajozottan működő és integrált rendszer életre hívásával, amely kiterjed az elsődleges megelőzésre (oltás, egészséges életmód), a másodlagos megelőzésre (szűrés) és a harmadlagos megelőzésre (ápolás és rehabilitáció) is. Az előadó és a társelőadó is nagyon fontosnak tartotta továbbá, hogy az esetleges másodlagos daganatok feltárása érdekében továbbra is szűrjék az egész életre rákkal diagnosztizált betegeket.

Milena Angelova újfent megerősítette, hogy „a tagállamoknak nagyobb mértékű koordinációra és legjobb gyakorlataik cseréjére van szükségük”, hogy hatékonyabban felléphessenek a rák elleni küzdelemben, és EU-szerte növelni tudják az átoltottsági arányt.

A védőoltásoknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, és az EGSZB célzottabb fellépéseket sürget a hátrányos helyzetű csoportok és egyedi kockázatoknak kitett személyek elérése érdekében. Ahhoz, hogy a védőoltások rendelkezésre álljanak és hozzáférhetőek legyenek, a rákmegelőzést politikai prioritásnak kell tekinteni, és ehhez ennek megfelelően biztosítani kell a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat.

Karikó Katalin a rák ellen

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a Karikó Katalin közreműködésével kifejlesztett mRNS-alapú gyógyszerészeti technológiát a rák elleni vakcinák fejlesztésében is használják. Szintén a közelmúlt eseménye, hogy Magyarországon először alkalmaztak onkológiai beteg gyerekeknél olyan műtéti eljárást, ahol a beavatkozást megelőzően egy VR-szemüvegen keresztül virtuálisan megjelenítették a daganatot és annak környezetét. Ami a betegség megelőzését illeti, egy dietetikus szerint az olyan életmódbeli változtatások, mint például a növényi alapú élelmiszerek arányának növelése étrendünkben és az ultrafeldolgozott élelmiszerek kerülése, jelentősen csökkenthetik a rák kialakulásának kockázatát.