Alattomos mérget találtak sokak kedvenc üdítőiben: súlyos betegséget okozhat, magyarok is veszélyben

Egy friss kutatás szerint a boltokban kapható palackozott víz akár 10-100-szor több, mikroszkóp alatt is alig látható műanyagdarabkát tartalmazhat, mint korábban gondoltuk, ami az emberi egészségre nézve potenciálisan káros vegyi anyagok bejutását eredményezheti a szervezetbe.

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a boltokban kapható palackozott vízben lévő mikor- és nanoműanyagok száma a korábban gondoltnál 10-100-szor több lehet. Ezek olyan apró nanorészecskék, amelyek szabad szemmel nem láthatók. A nanoplasztikok mérete olyan kicsi, hogy képesek átjutni az emésztőrendszeren vagy a tüdőn keresztül a véráramba, és potenciálisan káros vegyi anyagokat vihetnek be a szervezetbe - írja a CNN.

A vizsgálat szerint egy liter palackozott víz átlagosan 240 000 műanyagrészecskét tartalmaz, amelyek közül 90%-ot nanoplasztikként azonosítottak. A maradék rész mikroműanyag volt. A mikroműanyagok mérete egészen 1 mikrométerig terjedhet. Minden ennél kisebb részecske nanoplasztiknak minősül.

Sherri Mason, a Penn State Behrend fenntarthatósági igazgatója kiemelte a tanulmány jelentőségét és azt javasolta, hogy csökkentsük a műanyaggal való érintkezést azáltal, hogy üvegből vagy rozsdamentes acélból készült palackokat használunk ivásra.

A Columbia Egyetem kutatói egy új technológiát fejlesztettek ki, amely képes azonosítani és elemezni a palackozott vízben lévő nanorészecskék kémiai szerkezetét. Ezáltal felfedezték, hogy az amerikai piacon forgalmazott népszerű vízmárkákban lévő műanyagdarabok száma jóval magasabb lehet, mint korábban gondolták.

Jane Houlihan, a Healthy Babies Bright Futures kutatási igazgatója hangsúlyozta, hogy ezeknek a részecskéknek az emberi egészségre gyakorolt hatása még mindig nagyrészt ismeretlen.

Kiemelte továbbá, hogy csecsemők és kisgyermekek lehetnek a leginkább veszélyeztetettek ezekkel szemben.

A tanulmány rámutat arra is, hogy a nanoplasztik nemcsak fizikai problémákat okozhat az emberi testben, hanem endokrin zavarokat is előidéző vegyi anyagokat hordozhat. Vizsgálatok kimutatták ezek jelenlétét több emberi szervben is. Ugyanakkor a Nemzetközi Palackozott Víz Szövetség szerint további kutatásra van szükség annak megértése érdekében, hogy pontosan milyen hatást gyakorolnak ezek a részecskék az emberi egészségre.

Az új módszer alapja egy módosított Raman-spektroszkópia technika volt, amely lehetővé tette még soha nem látott nanorészecskék kimutatását. Az eljárás segítségével most már lehetséges lesz jobban megérteni ezen részecskék hatásait az emberi egészségre. A tanulmány felvet néhány fontos kérdést arról, honnan származnak ezek a nanoplasztikok és hogyan befolyásolhatják hosszú távon az emberi egészséget.