Mi az a Raynaud szindróma: hogyan történik a Raynaud szindróma kezelése?

A felnőtt lakosság jelentős százalékát érinti a Raynaud szindróma nevű betegség – fontos azonban tudnunk, hogy a Raynaud szindróma nem ugyanaz, mint a Raynaud-kór. Járjunk utána, mi a Raynaud szindróma, hogyan történik a Raynaud szindróma kezelése, egyáltalán mit tehetünk a Raynaud szindróma tünetei ellen? Járhat a Raynaud szindróma fejfájás tünetével, mutatkozhat a Raynaud szindróma mellen is?

Cikkünkben a Raynaud szindróma és a Raynaud kór nevű igen gyakori betegségek tüneteiről, veszélyeiről és kezeléséről tájékoztatjuk olvasóinkat: tudd meg, mi az a Raynaud szindróma, milyen híres emberek küzdenek a Raynaud szindróma tüneteivel (pl. Raynaud szindróma Kulcsár Edina esetében). Hogyan történik a Raynaud szindróma kezelése, mit tehetünk a Raynaud szindróma ellen? Jelentkezhet a Raynaud szindróma mell környékén is?

Mi az a Raynaud szindróma?

Első sorban mindenképpen tisztázzuk a Raynaud szindróma és a Raynaud kór közötti különbséget, ugyanis a tévhitekkel ellentétben nem ugyanarról a betegségről van szó, az eltérő kórkép eltérő kezelést von maga után:

Raynaud-kór: egy gyakori kórkép, a lakosság 5-8%-át érinti, az esetek háromnegyedében nőket, gyakrabban 40 éves kor felett. A Raynaud-kór jellegzetes tünete, hogy a kéz, ritkábban a láb ujjain szimmetrikus elfehéredés jelenik meg hideg hatására, ám érzelmi megterhelés, stressz is kiválthatja a rohamot. A Raynaud kór oka, hogy ilyenkor az ujjak artériái hirtelen összeszűkülnek, a vér kiáramlik belőlük – ezután megszűnik az érgörcs és visszaáramlik az ujjakba a vér, így az ujjak lilás színűek lesznek. Legvégül, a harmadik fázisban megszűnik az ujjakat érintő fájdalom, az ujjak vörössé, pirulttá válnak. A Raynaud-kóros rohamok 20-30 percig tartanak, meleg hatására elmúlnak, zsibbadással, az ujjak bedagadásával járhatnak együtt. Raynaud-szindróma: míg a Raynaud kór egy viszonylag jobb indulatú betegség, addig a Raynaud szindróma fokozatosan súlyosbodik, idővel az ujjak sorvadása is bekövetkezhet, egyes területeken bőrelhalással együtt. A Raynaud szindróma esetében az ujjak nem szimmetrikusan fehérednek el, általában csak az egyik kéz 1-2 ujján következik be a roham. A Raynaud szindróma oka gyakran valamilyen más betegség, pl. autoimmun betegség vagy alagút szindróma, de gyógyszeres kezelés is kiprovokálhatja.

A Raynaud szindróma egyéb tünetei

A Raynaud szindróma és a Raynaud betegség fennállása esetén előfordulhat, hogy a kéz és az ujjak sérülései nehezebben gyógyulnak, éppen ezért célszerű kerülni a sérülések kockázatát. Egyes betegek fejfájásos, migrénes tünetegyüttesekről is beszámolnak, melyeknek valószínűleg az érzelmi túlterhelés, a stressz állhat a hátterében. A Raynaud szindróma mell tüneteket is produkálhat a betegségben szenvedő édesanyáknál, akiknél a szoptatás alatt a mellbimbó elfehéredése is előfordulhat.

A Raynaud szindróma diagnózisa

Akár Raynaud kórról, akár Raynaud szindrómáról legyen szó, a kórkép biztosan csak a tünetek tartós, 2-3 éves fennállása esetén állapítható meg, ám fontos feltérképezni és kizárni a meglévő alapbetegségeket. A Raynaud szindróma teszt egyszerűen elvégezhető az ujjak hideg vízbe mártásával – ha azok elfehérednek, majd meleg hatására a görcs elmúlik, valószínűsíthetően ilyen probléma áll fenn. Az ujjakat vizsgálják egyébként kapillármikroszkópos vizsgálattal, arteriográfiával is. A Raynaud szindróma és a Raynaud kór, avagy a Raynaud betegség gyakoribb, mint gondolnánk – a magyar bulvármédiában például Kulcsár Edina influencer tette közzé, hogy ezzel a betegséggel küzd.

A Raynaud szindróma kezelése

A Raynaud szindróma kezelése kapcsán kulcsfontosságú, hogy megállapítsuk az ujjak elfehéredését okozó alapbetegséget és elsősorban azt kezeltessük – ezzel egyetemben a Raynaud szindróma tünetei is csillapodni fognak. Amennyiben a Raynaud szindróma önmagában fordul elő, fordítsunk figyelmet az ujjak állandó védelmére: hordjunk kesztyűt és óvjuk a kezeket a nedvességtől, különösen a hideg víztől, használjunk bőrápoló krémeket és kerüljük az olyan munkát, ahol sérülhetnek az ujjak.

Amennyiben a Raynaud szindróma súlyosabb érelzáródáshoz vezet, műtéti beavatkozás lehet javallott, egyéb esetben az orvos nitroglicerin-tartalmú krémek használatát írhatja elő; a panaszokat enyhíthetik a kis dózisú nifedipin vagy diltiazem hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek is. Egyéb lehetőség a Raynaud szindróma kezelése kapcsán a szén-dioxid terápia (mofetta kezelés) szájon át szedhető vagy infúziós formában. Fontos, hogy mielőtt a Raynaud szindróma bármilyen formában történő kezelésére sor kerülne, vegyünk részt egy alapos belgyógyászati vizsgálaton (pl. EKG, mellkas-röntgen, laborvizsgálat stb.).